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كينغدوم تكشف عن ألبوم جديد الأسبوع القادم

#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-16

من أغانى القمة

ⓒ GF Entertainment

من المقرر أن تكشف فرق "كينغدوم" الشبابية عن ألبومها الجديد السادس يوم الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري، وذلك بعد 6 أشهر من إصدار ألبومها السابق بعنوان "تاريخ كينغدوم: الجزء الخامس لويس" في شهر أكتوبر من العام الماضي..

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