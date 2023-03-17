كينغدوم تكشف عن ألبوم جديد الأسبوع القادم

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من المقرر أن تكشف فرق "كينغدوم" الشبابية عن ألبومها الجديد السادس يوم الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري، وذلك بعد 6 أشهر من إصدار ألبومها السابق بعنوان "تاريخ كينغدوم: الجزء الخامس لويس" في شهر أكتوبر من العام الماضي..