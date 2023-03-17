أغنية جايهوب المنفردة الجديدة تتصدر قوائم الموسيقى العالمية

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2023-03-17
#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-16
تصدرت الأغنية المنفردة الجديدة للمطرب "جايهوب" عضو فرقة "بي تي إس "بعنوان " أون ذا ستريت" قوائم الموسيقى العالمية فور الكشف عنها.
وتصدرت الأغنية قائمة "آيتيونز" لأغاني القمة في 80 منطقة في العالم فور الكشف عنها يوم الثالث من شهر مارس.
وقام المطرب "جايهوب" بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها، وتعاون مع مغني الراب الأمريكي "جاي كول" في غنائها. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها المطرب "جايهوب" عن أغنيته المنفردة الجديدة منذ أن كشف عن أغنيته المنفردة السابقة بعنوان "جاك إن ذا بوكس" في شهر يوليو من العام الماضي.
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
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