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ريد فيلفت تقيم حفلا في سيول في أبريل

#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-16

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

ستقيم فرقة "ريد فيلفت" حفلها الغنائي بعنوان "الحفل الرابع لريد فيلفت: من آر إلى في" يومي الأول والثاني من شهر أبريل في الحديقة الأولمبية في سيول. وسوف يكون هذا الحفل أول حفل تقيمه الفرقة منذ تفشي وباء كورونا، وأول حفل تقيمه في كوريا منذ عام 2019. 

وقد تجاوز حجم مبيعات ألبوم فرقة "ريد فيلفت" الأخير بعنوان "عيد الميلاد" مليون نسخة في شهر يناير الماضي.

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