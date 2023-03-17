بي تي إس تفوز بجائزة أفضل فنان آسيوي في حفل جوائز القرص الذهبي في اليابان

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قالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية اليوم الجمعة إن فرقة "بي تي إس" فازت بـ4 جوائز في حفل توزيع جوائز القرص الذهبي في اليابان. ومن بين الجوائز التي حصلت عليها "بي تي إس": "أفضل فنان آسيوي"، و"أفضل 3 ألبومات"، و"أفضل فيديو موسيقي للعام"، و"أغنية العام من حيث عدد مرات التحميل".

وبهذا تكون بي تي إس قد استطاعت أن تفوز بجائزة "أفضل فنان آسيوي" للعام الخامس على التوالي. وقد فازت أغنية "اليمين واليسار" التي تم إصدارها بالتعاون بين المطرب "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس"، والمطرب الأمريكي "تشارلي بوث" بجائزة "أغنية العام من حيث عدد مرات الاستماع".