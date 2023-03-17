كراكسي تصدر أغنية جديدة في مارس

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من المقرر أن تعود فرقة "كراكسي" النسائية المكونة من 5 عضوات بإصدار أغنية جديدة يوم الثالث والعشرين من مارس. وقالت وكالة "إس إس آي" الترفيهية إن عودة الفرقة ستتم بإعادة تنظيم جميع الأشياء المتعلقة بها، بما في ذلك صورتها، ومفهوم أدائها ومسارحها، ورؤيتها العالمية، ما عدا اسمها.

وقد تم ترسيم الفرقة في شهر مارس من عام 2020 بالكشف عن ألبومها الأول بعنوان "عالمي".