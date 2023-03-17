الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

كراكسي تصدر أغنية جديدة في مارس

#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-20

من أغانى القمة

ⓒ SAI Entertainment

من المقرر أن تعود فرقة "كراكسي" النسائية المكونة من 5 عضوات بإصدار أغنية جديدة يوم الثالث والعشرين من مارس. وقالت وكالة "إس إس آي" الترفيهية إن عودة الفرقة ستتم بإعادة تنظيم جميع الأشياء المتعلقة بها، بما في ذلك صورتها، ومفهوم أدائها ومسارحها، ورؤيتها العالمية، ما عدا اسمها.

وقد تم ترسيم الفرقة في شهر مارس من عام 2020 بالكشف عن ألبومها الأول بعنوان "عالمي".

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;