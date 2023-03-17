بلاك بينك تسجل رقما قياسيا آخر

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سجلت فرقة "بلاك بينك" رقما قياسيا آخر في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن أصبحت أكثر الفرق النسائية في العالم من حيث عدد مرات الاستماع إلى أغانيها، حيث بلغ عدد مرات الاستماع إلى أغاني فرقة "بلاك بينك" 8.88 مليار مرة على منصة "سبوتيفاي".

وبهذا تكون الفرقة قد حطمت الرقم القياسي الذي سجلته فرقة البوب البريطانية "ليتل ميكس"، وهو 400 مليون مرة.

وتعد هذه هي المرة العشرين التي تحطم فيها فرقة "بلاك بينك" الرقم القياسي في موسوعة غينيس.