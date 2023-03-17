المطربة آيو تتعاون مع المطرب شيوغا من بي تي إس في إعداد أغنية جديدة

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تتعاون المطربة "آيو" مع المطرب "شيوغا" من فرقة "بي تي إس" مرة أخرى في إعداد أغنية جديدة.

وكانت "آيو" قد أصدرت أغنية بعنوان "ثمانية" في عام 2020 بالتعاون مع "شيوغا" الذي أشرف عن إعداد الأغنية وشارك معها في غنائها.

وفي هذه المرة، ستغني المطربة "آيو" مع المطرب "شيوغا" أغنية جديدة سيكشف عنها "شيوغا" قريبا.