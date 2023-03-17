ستري كيدز تتصدر قائمة أوريكون اليابانية للألبومات

د. وحيد جانغ سيه وون : حسن الضيافة واحترام الآخرين أبرز مميزات الثقافة العربية
2023-03-17
#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-20
تصدرت فرقة "ستري كيدز" قائمة "أوريكون" اليابانية للألبومات بألبومها الياباني الأول بعنوان "الصوت" الذي تم إصداره يوم الثاني والعشرين من فبراير الماضي.
ويضم ألبوم الفرقة الياباني 10 أغنيات، منها النسخة اليابانية لأغنية "القضية 143".
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
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