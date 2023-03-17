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ستري كيدز تتصدر قائمة أوريكون اليابانية للألبومات

#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-20

من أغانى القمة

ⓒ JYP Entertainment

تصدرت فرقة "ستري كيدز" قائمة "أوريكون" اليابانية للألبومات بألبومها الياباني الأول بعنوان "الصوت" الذي تم إصداره يوم الثاني والعشرين من فبراير الماضي.

ويضم ألبوم الفرقة الياباني 10 أغنيات، منها النسخة اليابانية لأغنية "القضية 143". 

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