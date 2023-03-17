جيمين عضو بي تي إس يكشف عن أغنية مسبقة الإصدار من ألبومه المنفرد الجديد

د. وحيد جانغ سيه وون : حسن الضيافة واحترام الآخرين أبرز مميزات الثقافة العربية
2023-03-17
#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-20
كشف المطرب "جيمين" عضو فرقة "بي تي إس" يوم السابع عشر من مارس عن أغنيته مسبقة الإصدار "حررني، الجزء الثاني" من ألبومه المنفرد بعنوان "وجه" المقرر إصداره يوم الرابع والعشرين من مارس، مع الكشف عن الفيديو الموسيقي للأغنية.
وتتناول الأغنية المشاعر المختلفة التي شعر بها المطرب "جيمين" في أثناء جائحة كورونا.
ويمكن مشاهدة الفيديو الموسيقي للأغنية على العنوان التالي:
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
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