الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

جيمين عضو بي تي إس يكشف عن أغنية مسبقة الإصدار من ألبومه المنفرد الجديد

#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-20

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

كشف المطرب "جيمين" عضو فرقة "بي تي إس" يوم السابع عشر من مارس عن أغنيته مسبقة الإصدار "حررني، الجزء الثاني" من ألبومه المنفرد بعنوان "وجه" المقرر إصداره يوم الرابع والعشرين من مارس، مع الكشف عن الفيديو الموسيقي للأغنية.

وتتناول الأغنية المشاعر المختلفة التي شعر بها المطرب "جيمين" في أثناء جائحة كورونا.  

ويمكن مشاهدة الفيديو الموسيقي للأغنية على العنوان التالي:

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;