جيمين عضو بي تي إس يكشف عن أغنية مسبقة الإصدار من ألبومه المنفرد الجديد

ⓒ Big Hit Music

كشف المطرب "جيمين" عضو فرقة "بي تي إس" يوم السابع عشر من مارس عن أغنيته مسبقة الإصدار "حررني، الجزء الثاني" من ألبومه المنفرد بعنوان "وجه" المقرر إصداره يوم الرابع والعشرين من مارس، مع الكشف عن الفيديو الموسيقي للأغنية.

وتتناول الأغنية المشاعر المختلفة التي شعر بها المطرب "جيمين" في أثناء جائحة كورونا.

ويمكن مشاهدة الفيديو الموسيقي للأغنية على العنوان التالي: