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إيسبا تكشف عن ألبوم جديد في أبريل

#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-22

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

ستكشف فرقة "إيسبا" النسائية المكونة من 4 عضوات عن ألبوم جديد في شهر أبريل. وكان من المقرر إصدار هذا الألبوم في شهر فبراير الماضي، ولكن تم تأجيله.

وقد تم بيع أكثر من 1.42 مليون نسخة من ألبوم الفرقة السابق بعنوان "غيرلز" في غضون أسبوع من الكشف عنه في شهر يوليو من العام الماضي.

وتقوم الفرقة حاليا بجولة غنائية تشمل 4 مدن يابانية، هي: "أوساكا" و"طوكيو" و"سايتاما" و"ناغويا".

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