آيف تصدر ألبوما جديدا الشهر القادم

د. وحيد جانغ سيه وون : حسن الضيافة واحترام الآخرين أبرز مميزات الثقافة العربية
2023-03-17
#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-22
من المقرر أن تعود فرقة "آيف" النسائية المكونة من 6 عضوات بإصدار ألبومها الكامل الأول بعنوان "لدي آيف" في شهر أبريل. ويضم الألبوم 12 أغنية، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "كيتش".
ومنذ ترسيم الفرقة في شهر ديسمبر من عام 2021، تم بيع حوالي 3 مليون نسخة من ألبوماتها المنفردة الثلاثة.
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
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