آيف تصدر ألبوما جديدا الشهر القادم

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من المقرر أن تعود فرقة "آيف" النسائية المكونة من 6 عضوات بإصدار ألبومها الكامل الأول بعنوان "لدي آيف" في شهر أبريل. ويضم الألبوم 12 أغنية، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "كيتش".

ومنذ ترسيم الفرقة في شهر ديسمبر من عام 2021، تم بيع حوالي 3 مليون نسخة من ألبوماتها المنفردة الثلاثة.