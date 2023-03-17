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آيف تصدر ألبوما جديدا الشهر القادم

#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-22

من أغانى القمة

ⓒ STARSHIP Entertainment

من المقرر أن تعود فرقة "آيف" النسائية المكونة من 6 عضوات بإصدار ألبومها الكامل الأول بعنوان "لدي آيف" في شهر أبريل. ويضم الألبوم 12 أغنية، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "كيتش".

ومنذ ترسيم الفرقة في شهر ديسمبر من عام 2021، تم بيع حوالي 3 مليون نسخة من ألبوماتها المنفردة الثلاثة.

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