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عدد مرات مشاهدة مقطع الفيديو للمطربة جيني عضوة بلاك بينك يتجاوز 900 مليون

#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-22

من أغانى القمة


قالت وكالة "واي جي" الترفيهية إن عدد مرّات مشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي لأغنية "سولو" التي كشفت عنها المطربة "جيني" عضوة فرقة "بلاك بينك" في شهر نوفمبر من عام 2018، قد تجاوز 900 مليون مرة. وأضافت الوكالة أن هذا الرقم هو أعلى مستوى تسجله فنانة كي بوب.

وقد اكتسبت أغنية "سولو" شهرة بسبب ألحانها البسيطة وكلماتها الصادقة التي تعبر عن مشاعر الثقة في النفس وعدم الغرق في الحزن بعد الانفصال عن الحبيب.

وبهذا أصبح لدى فرقة "بلاك بينك" 7 مقاطع فيديو موسيقية يتجاوز عدد مرات مشاهدتها 900 مليون مرة على يوتيوب.

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