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أغنية جديدة للمطرب جيمين عضو فرقة بي تي إس تتصدر قائمة "آيتيونز"

#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-22

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

تصدرت الأغنية الجديدة للمطرب "جيمين" عضو فرقة "بي تي إس" بعنوان "حررني، الجزء الثاني" قائمة "آيتيونز" في 110 دول فور الكشف عنها.

ومن المقرر أن يصدر المطرب "جيمين" ألبومه المنفرد الأول بعنوان "وجه" الذي يضم أغنية "حررني" يوم الرابع والعشرين من مارس.

وسيظهر "جيمين" في برنامج " الليلة مع جيمي فالون" لمحطة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية يوم الثالث والعشرين من مارس.

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