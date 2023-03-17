توايس تحتل المركز الثاني في قائمة بيلبورد 200 للألبومات

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احتل الألبوم المصغر الثاني عشر لفرقة "توايس" بعنوان "ريدي تو بي" المرتبة الثانية في قائمة "بيلبورد 200 " للألبومات.

وبلغ حجم مبيعات هذا الألبوم في الولايات المتحدة حوالي 153 ألف نسخة.

وقبل الإصدار الرسمي لألبوم الفرقة، تجاوز الطلب المسبق على شرائه 1.7 مليون نسخة، مسجلا رقما قياسيا جديدا للفرقة.

وسوف تطلق فرقة "توايس" جولة عالمية تشمل 14 مدينة، بدءا من حفلها الغنائي الذي سيقام يومي الخامس عشر والسادس عشر من أبريل.