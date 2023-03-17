ناين ميوزس تستعد للعودة كفرقة كاملة هذا الصيف

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2023-03-17
#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-22
تستعد فرقة "ناين ميوزس" النسائية لإعادة لم شمل عضواتها وللعودة لفرقة كاملة هذا الصيف.
كما ستصدر وحدة فرعية لفرقة "ناين ميوزيس" تتكون من ثلاث عضوات، وهن "كيونغ لي" و"هيه مي" و""سوجين" و"كومجو"، ألبوما جديدا في شهر مايو.
ومن المتوقع أن تعود فرقة "ناين ميوزيس" ما بين شهر يوليو وأغسطس كفرقة كاملة.
وقد بدأت الفرقة انطلاقتها بأغنية "موديل دولز" في عام 2009، وأعلنت عن تفككها في شهر فبراير من عام 2019.
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
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