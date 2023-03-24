أم فرح وأيمن : لا فرق كبير بين الثقافتي العربية والكورية

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع السيدة / مريم باك إين كيونغ الأستاذ الأم التي ربّت الزميلة فرح مقدمة "من أغاني القمة" في 14مارس عام 2014.





دائما يتساءل أعضاء القسم العربي عن الأم التي ربّت الزميلين الشابين فرح وأيمن ، نظرا لما يتميزا به من سلوك مهذب وشخصية لطيفة وذكاء وتوازن نفسي . وكان أعضاء القسم العربي يرغبون دائما في استضافة السيدة / مريم باك إين كيونغ ، على الأقل للتعبير عن الشكر لها لأنها قدمت هذين الإنسانين الرائعين : فرح وأيمن ، لهذه الدنيا.

أخيرا ، قبلت السيدة مريم باك إين كيونغ دعوة القسم العربي ، حيث أجرى لقاء معها تحدثت فيه عن حياتها في المملكة العربية السعودية وكيف سافرت وتزوجت هناك ، وتقول إنه بعد 20 عاما من الحياة هناك أدركت أنه لا يوجد فرق كبير بين الثقافتين العربية والكورية على وجه العموم خاصة فيما يتعلق بالشؤون العائلية .

وتشرح السيدة / مريم في حديثها للقسم العربي كيف اعتنقت الدين الإسلامي ، وكيف تعلمت اللغة العربية من الدراما المصرية ، وكيف تعلمت الكثير عن الثقافة العربية والإسلامية من حماتها!

المزيد في لقاء ممتع جدا كالعادة من القسم العربي ، ضمن برنامجكم المفضل : لقاء الجمعة ...فكونوا معنا!



