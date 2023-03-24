كوريا في المركزين الـ1 و2 في مسابقة دريبر علاء الدين للشركات الناشئة

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قالت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية إن الشركتين الناشئتين الكوريتين "أنجيلس وينغ" و"اوتوم" فازتا بالمركزين الأول والثاني على التوالي في مجال المنافسة ضمن مسابقة "دريبر علاء الدين" للشركات الناشئة لعام 2023، التي أقيمت في ملتقى بيبان السعودي مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة نظمتها شركة علاء الدين السعودية ومجموعة "دريبر" الأمريكية للاستثمارات المالية من أجل تطوير بيئة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط.

وقد شاركت فيها 500 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، وتأهلت 60 منها للمسابقة التحضيرية، ثم 14 للمسابقة النهائية، وأخيرا تم اختيار 3 شركات بما في ذلك الشركتان الكوريتان، ضمن الشركات الثلاث الأولى.

أما شركة "إنجيلس وينغ" التي احتلت المركز الأول فهي شركة ناشئة ذات علاقة بطائرات الدرون، وقد تأسست في عام 2016، وظلت تقدم حلولا تقوم بتغيير بيانات الفيديو التي يتم الحصول عليها باستخدام طائرات الدرون إلى بيانات قابلة للقياس.

وبالنسبة لشركة "اوتوم" الفائزة بالمركز الثاني، فقد تم تأسيسها في عام 2011، وهي تعمل في مجال أجهزة الأشعة السينية المتنقلة منخفضة الجرعة. يشار إلى أن تلك الأجهزة تتميز بالسلامة المعززة عن طريق تقليل التعرض للإشعاع غير الضروري لتكون مناسبة للعلاج غير المباشر.