المعهد الكوري لتقنية الطاقة يبرم مذكرة للتفاهم مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

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قال المعهد الكوري لتقنية الطاقة إنه أبرم مذكرة للتعاون حول تعزيز التبادلات في مجال الطاقة المستقبلية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

واتفق الطرفان في المذكرة التي تم إبرامها عبر الإنترنت على التعاون في التبادلات البشرية بين الأساتذة والباحثين والطلاب المتخصصين في مجال الطاقة النظيفة، واكتشاف أموال البحوث المشتركة الخاصة بالطاقة، وغيرها من التبادلات العلمية المتنوعة.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس الجامعة السعودية "توني تشان" أن الجامعة أنشئت من أجل حل قضايا الطاقة والبيئة العالمية، معربا عن أمله في أن يحقق التعاون مع المعهد الكوري ابتكارا وتقدما في مجال الطاقة.

ومن جانبه قال مدير المعهد الكوري "يون اوي جون" إنه سيعمل على التعاون الوثيق مع الجامعة السعودية في مجال تطوير تقنيات الطاقة المستقبلية والتنمية المستدامة.