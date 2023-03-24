فوز شركة غرب كوريا للطاقة بمشروع عُماني كبير للطاقة الجديدة والمتجددة

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نجحت شركة غرب كوريا للطاقة في الفوز بمشروع عُماني للطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميغاوات في ولاية "مَنَح" في سلطنة عُمان، لتصبح أول شركة كورية في هذا المجال.

وقالت الشركة يوم الاثنين الماضي إنها اختيرت هي وشركة "إي دي إف آر" التابعة لشركة كهرباء فرنسا، كفائز نهائي بمشروع "منح" رقم واحد للطاقة الشمسية والذي طرحته الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

يشار إلى أن الشركة العمانية تقوم حاليا بتطوير محطتين لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في محافظة "الداخلية"، بطاقة إجمالية تبلغ 1,000 ميغاوات.

وطرحت الشركة مشروعيْ "منح" رقم واحد بـ500 ميغاوات و"منح" رقم اثنين بـ500 ميغاوات في عام 2019. وستصبح المحطة أكبر محطة للطاقة الشمسية في سلطنة عمان بعد الانتهاء من بنائها.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع في أواخر العام الجاري وينتهي في شهر مارس من عام 2025.

وسوف تتولى الشركة الكورية مسؤولية تشغيل وبيع وصيانة وإدارة محطة الطاقة الشمسية، بينما ستضمن الشركة العمانية شراء الكهرباء المولدة على مدى السنوات الـ20 القادمة.

بهذه المناسبة، قال رئيس الشركة الكورية "بارك هيونغ دوك" إن الشركة ستبذل كل ما في وسعها للفوز بالمزيد من مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وإفريقيا.