مشروع للإفطار بسعر رمزي لتخفيف الضغط المالي عن الطلاب

ⓒ YONHAP News

مع بداية الفصل الدراسي الجديد، يكتسب مشروع الإفطار الذي تبلغ قيمته 1000 وون والذي تديره العديد من الجامعات في كوريا شعبية بين الطلاب. فنظرا لأنه من الصعب تحمل تكاليف الوجبات باهظة الثمن بسبب زيادة التضخم، فإن المزيد من الطلاب يستخدمون كافيتريا الطلاب في الحرم الجامعي. وتُقدّم جامعة سونغ كيون كوان حاليا وجبة إفطار للطلاب مقابل 1000 وون فقط من اليوم الأول من الفصل الدراسي. وأما في جامعة سيول الوطنية، فيمكن للطلاب تناول وجبة الإفطار والغداء والعشاء في كافتيريا الطلاب داخل الحرم الجامعي مقابل 1000 وون. أيضا، في جامعة كيونغ هي، يتم تقديم وجبة الإفطار كل صباح مقابل 1000 وون فقط لـ100 طالب على أساس أسبقية الحضور. ومع ذلك، يُقال إن وجبة الإفطار التي تبلغ قيمتها 1000 وون تحظى بشعبية كبيرة بين الطلاب بحيث يتم بيعها في غضون 15 دقيقة فقط منذ بدء إصدار تذاكر الوجبة في الساعة الثامنة صباحا.

تجدر الأشارة الي إنه بفضل مشروع الإفطار الذي تبلغ قيمته 1000 وون التابع لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، تمكنت بعض الجامعات في كوريا من تقديم وجبة إفطار للطلاب بسعر منخفض. وفي هذا السياق، تدعم الوزارة تلك الوجبات لكل جامعة منذ عام 2017 بهدف زيادة استهلاك الأرز وتوفير وجبة إفطار للشباب في العشرينيات من العمر. وقد ارتفع عدد الجامعات المشاركة في المشروع بشكل كبير من 21 جامعة في 2018 إلى 40 جامعة هذا العام، تحت تأثير ارتفاع الأسعار. ويمكن القول إن وجبة الإفطار التي تبلغ قيمتها 1000 وون هي بمثابة "واحة" لطلاب الجامعات الذين يعانون من أعباء مالية بسبب ارتفاع الأسعار. ونظرا لأن متوسط سعر الطعام في المطاعم في مناطق الجامعات يزيد بشكل عام عن 8000 وون، فإن وجبة الإفطار التي تبلغ قيمتها 1000 وون تعتبر رخيصة.

على سبيل المثال، عند تناول وجبتين في اليوم في مطاعم خارج الحرم الجامعي، فإن تكلفة الطعام وحدها ستتجاوز 300 ألف وون شهريا، وهو ما يعد عبئا هائلا على طلاب الجامعات الذين لا يتمتعون بوضع مالي مريح. وفي الوقت نفسه، تفكر الحكومة والجامعات أيضا في توسيع هذا البرنامج لزيادة نطاق الفوائد، بسبب الاستجابة القوية من جانب الطلاب.