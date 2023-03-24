منح جونغ ميونغ هون لقب المايسترو الفخري للأوركسترا الإيطالية

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تم مؤخرا تعيين المايسترو الكوري الرائد "جونغ ميونغ هون" كمايسترو فخري لأوركسترا "لا سكالا فيلهارمونيك" الإيطالية العالمية. وقد أعلنت أوركسترا "لا سكالا فيلهارمونيك" في موقعها الرسمي على الإنترنت يوم الثالث عشر من هذا الشهر، أنها منحت لقب قائد الأوركسترا الفخري إلى المايسترو الكوري جونغ ميونغ هون، الذي ظل على علاقة بالفرقة لما يقرب من 35 عاما. ويُمنح لقب مايسترو فخري لتكريم إنجازات المايسترو السابق الذي ساهم بدور كبير في تطوير الأوركسترا. ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية اليومية، فإن المايسترو جونغ ميونغ هون هو القائد الأول والوحيد الذي تم تعيينه كمايسترو فخري في تاريخ لا سكالا فيلهارمونيك. وفي ذلك اليوم، نشرت لا سكالا فيلهارمونيك مقطع فيديو على موقعها الرسمي على فيسبوك، يظهر فيه جونغ وهو يتسلم لوحة تعيينه كقائد فخري، حيث أعرب عن سعادته بإظهار حركة كما لو كان يعض لوحة التعيين. وقد انطلقت الأوركسترا من مسرح لا سكالا الواقع في مدينة ميلانو الإيطاليا، وتم افتتاحها لأول مرة عام 1778، وقدّمت أول عرض موسيقي منفرد لها في يناير عام 1982. وقد بدأ المايسترو جونغ أول أداء مع أوركسترا لا سكالا في عام 1989، وقدم حتى الآن 120 عرضا مع هذه الأوركسترا في مسرح لا سكالا وفي الخارج. وعلى هذا النحو، يبدو أنّ أوركسترا لا سكالا فيلهارمونيك، التي بنت علاقة ثقة قوية مع المايسترو "جونغ" من خلال الجولات الآسيوية والأوربية لفترة طويلة، قد عينته كمايسترو فخري تكريما لإنجازاته.

وفي هذا السياق، قال داميانو كوتالاسو نائب رئيس أوركسترا لا سكالا فيلهارمونيك إن المايسترو جونغ يصنع موسيقى رائعة في كل مرة يصعد فيها على خشبة بالمسرح. ووصف منحه لقب المايسترو الفخري بأنه مثابة هدية لأحد أفراد تلك الأسرة الموسيقية. وأضاف قائلا إن العلاقات الشخصية والإنسانية وكذلك المشاركات الفنية هي التي ربطت جونغ ميونغ هون بالفرقة على مر السنين. وقد قررت الأوركسترا بأكملها منحه لقب المايسترو الفخري تقديرا لذلك.

الجدير بالذكر أن المايسترو "جونغ"، الذي أصبح قائدا موسيقيا عالميا، شغل منصب رئيس أوركسترا راديو زابريكين السيمفونية، وأوبرا باستيل بارس، وأوركسترا راديو فرنسا الفيلهارمونية وأوركسترا طوكيو الفيلهارمونية. كما قاد فرق أوركسترا عالمية أيضا مثل أوركسترا برلين الفيلهارمونية وأوركسترا فيينا الفيلهارمونية. لذلك فهو موسيقي بارز عالميا. على أمل أن يستمر العديد من الموسيقيين الكوريين في ممارسة تأثير جيد على المسرح الكلاسيكي العالمي مع المايسترو جونغ ميونغ هون، الذي يُلقب بـ"الأسطورة الحية في عالم الموسيقى الكلاسيكية الكورية".