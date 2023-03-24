طريق زهور الكرز في يوئيدو يفتتح لأول مرة منذ أربع سنوات

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تم بشكل رسمي فتح الطريق الخاص لأشجار الكرز في منطقة يوئيدو في سيول التي يقع فيها مقر الكي بي إس بشكل تام لأول مرة منذ أربع سنوات مما يزيد من فرحة وسرور زواره. الجدير بالذكر أن الطريق كان تحت السيطرة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا خلال السنوات الثلاث الماضية وهو ما أحبط الزوار، ولكن من المتوقع أن يزور الطريق حوالي خمسة ملايين شخص خلال هذا الربيع. وصرحت إدارة منطقة يونغ دونغ بو مؤخرا بأنها ستقيم الدورة السابعة عشرة من مهرجان يوئيدو لزهور الربيع خلال الفترة من الرابع وحتى التاسع من شهر أبريل القادم. ومن المتوقع أن يقام المهرجان في طريق زهور الكرز في يوئيدو بطول واحد فاصل سبعة كيلومتر، وملعب كرة القدم في حديقة نهر الهان. وسوف يقام مهرجان زهور الربيع على نحو عادي لأول مرة منذ أربع سنوات بعد عام ألفين وتسعة عشر حيث تم إلغاء المهرجان في عام ألفين وعشرين الذي اندلع فيه الوباء. وفي عام ألفين وعشرين أقيم المهرجان عبر الفيديو. أما في العام الماضي فقد أقيم خارج الشبكة إلا أن طريق زهور الكرز كان مفتوحا باتجاه واحد فقط. وتخطط الإدارة لتنظيم مختلف أنواع الفعاليات الجديرة بالمشاهدة والتذوق والتمتع تحت شعار "الربيع مرة أخرى". وخلال الفترة من الأول وحتى الحادي والثلاثين من الشهر القادم سيقام مهرجان الزهور الربيعية من التنزيلات في المطاعم والفنادق القريبة من طريق زهور الكرز من أجل المواطنين الذين سيزورون المهرجان. وسوف تخصص الإدارة طواقم للحفاظ على النظام في مختلف أماكن المهرجان لمنع الازدحام وتعزيز السلامة. ومن أجل توفير بيئة مشي ممتعة للزوار، سيتم حظر استخدام ألواح التزلج والدراجات على الطريق.

وأعرب مدير الإدارة "تشيه هو كوان 최호권" عن أمنيته بأن يتيح المهرجان فرصة لإعادة اللقاء والتمتع بهدايا الطبيعة ومراجعة كوكب الأرض بين الناس الذين تباعدوا عن بعضهم البعض بسبب الجائحة. من ناحية أخرى، تفتحت زهور الكرز في مدينة بوسان الواقعة في جنوب شرق البلاد في أبكر وقت منذ بدء رصدها. وقالت هيئة بوسان للأرصاد الجوية أمس إن شجرة الكرز التي تعد شجرة معيارية للرصد في مقر الهيئة تفتحت زهورها يوم التاسع عشر من هذا الشهر لتتفتح في أبكر وقت منذ مائة وعامين بعد عام ألف وتسعمائة وواحد وعشرين الذي بدأ فيها رصد أشجار الكرز في المدينة. وأوضحت الهيئة أن تفتح الزهور لهذا العام كان أسرع بتسعة أيام بالمقارنة مع الأعوام العادية، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يرجع على ما يبدو إلى ارتفاع درجات الحرارة وطول فترة النهار لهذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة.