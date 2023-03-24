الفضول والمتعة تدفع الكوريين لاستخدام برامج الذكاء الاصطناعي

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اتضح أن واحدا من بين كل ثلاثة كوريين لديه تجربة استخدام برنامج "تشات جي بي تي" من الذكاء الاصطناعي للمحادثة الذي طورته شركة "أوبن إيه آي 오픈AI" الأمريكية. وقد أجرت غرفة التجارة والصناعة الكورية مسحا على ألف وستة عشر كوريا بالغا من الثاني والعشرين والثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي. واتضح من المسح أن ثلاثين بالمائة من المشاركين فيه استخدموا البرنامج مرة أو مرتين بسبب الفضول بينما استخدمه ستة بالمائة منهم مرارا وتكرارا لأنهم شعروا بالكفاءة والمتعة معا. هذا يعني أن ستة وثلاثين بالمائة منهم لديهم تجربة تشات جي بي تي مرة أو أكثر على الأقل. وبلغت نسبة المجيبين بعدم استخدامه حتى مرة واحدة أربعة وستين بالمائة. وحول أكثر الوظائف إفادة اختار واحد وخمسون بالمائة منهم "البحث عن المعلومات" ثم اختار خمسة عشر بالمائة منهم "الحصول على الأفكار". كما أجاب اثنا عشر بالمائة منهم "بالكتابة أو الكتابة الخفية" بينما أجاب أحد عشر بالمائة منهم "بالتشفير". وأجاب ثمانية بالمائة منهم "بالتخليص". وحول مدى المصداقية لنتائج استخدام البرنامج، أجاب اثنان وستون بالمائة منهم بمعتدل، بينما أجاب سبعة وعشرون بالمائة منهم بأنهم يثقون به بشكل كبير ولكن أجاب أحد عشر بالمائة منهم بأنهم لا يثقون به. وحول الصناعات المحلية الواعدة بعد ما بين خمس وعشر سنوات، أجاب ثلاثون بالمائة منهم بالذكاء الاصطناعي والروبوتات بينما أجاب تسعة عشر بالمائة منهم بأشباه الموصلات. وأجاب أحد عشر بالمائة منهم بالبطاريات الثانوية، بينما أجاب سبعة بالمائة منهم بصناعة المحتويات. علاوة على ذلك أجاب ستة بالمائة منهم بالأدوية والمنتجات البيولوجية.