تراجع النمو الوظيفي والرواتب الأقل يدفع الموظفين الجدد للتفكير في الرحيل

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تبين أن ثمانية من بين كل عشرة موظفين جدد في الشركات الكورية قد فكروا في ترك أو تغيير وظائفهم، ولكن قال الكثير منهم إنهم سيتحملون إذا كانت هناك نصيحة من متبوع يجيد العمل عندما يتعرضون لأزمة الانهيار العقلي. جاء ذلك في مسح أجرته منصة "ريميمبر 리멤버" للأعمال الشاملة على ألف موظف عادي مؤخرا. وقال ثلاثة وثمانون بالمائة منهم في المسح إنهم فكروا في ترك أو تغيير الوظائف. وحول أكثر الأمور التي تجعلهم يرغبون في ترك الوظائف، أجاب خمسة وعشرون بالمائة منهم بعدم الشعور بالنمو الوظيفي الشخصي ثم أجاب تسعة عشر بالمائة منهم بالشعور الانخفاض النسبي في الرواتب. كما أجاب ثلاثة عشر بالمائة منهم بعدم وجود إمكانية نمو شركاتهم. وحول أكبر لحظات الانهيار العقلي أجاب اثنان وثلاثون بالمائة منهم بغموض أهداف العمل مما يعني أنهم يشعرون بأكبر خيبة أمل عندما لا يجدون أي معنى في عملهم. كما أجاب ثمانية عشر بالمائة منهم بأنهم شعروا بأكبر صعوبة عندما لم يكن هناك أي شخص يساعده. وحول طرق التغلب على أزمة الانهيار العقلي أختار ثلاثة وعشرون بالمائة منهم ممارسة الهوايات الشخصية بينما اختار اثنان وعشرون بالمائة منهم نصيحة من سوابقهم في الشركات. يُشار الي أن نصائح المتبوعين تقدم مساعدة كبيرة إلى الموظفين الجدد الذين لا يجدون معنى العمل ويواجهون صعوبات بسبب انعدام المساعد. وبالنظر حول الموظفون الجدد من الشباب، فأن اي اللحظات التي رأوا فيها أن متبوعيهم رائعون، أجاب سبعة وأربعون بالمائة منهم بلحظة إظهارهم مهارة العمل الممتازة. كما أجاب تسعة عشر بالمائة منهم بلحظة معالجة أخطائهم بينما أجاب خمسة عشر بالمائة منهم بلحظة إصدار تعليمات العمل بشكل واضح ودقيق. وقالت منصة ريميمبر إن المسح استهدف التعرف على أفكار صريحة لجيل الموظفين الشباب من أجل مساعدة الشركات في تقليل ترك موظفيها الجدد.