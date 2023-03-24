قصر كيونغ بوك الملكي يفتح أبوابه للزوار في الربيع

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قصر كيونغ بوك هو واحد من أهم القصور الملكية من عصر مملكة جو سون، ويعتبر أفضل مكان للاستمتاع برومانسية الربيع مع زهور الربيع الجميلة. وسوف يتم تحويل قصور مملكة جو سون، بما في ذلك قصر كيونغ بوك الواقع في قلب سيول قريبا، إلى حدائق زهور جميلة بها العديد من أزهار الربيع والأشجار. ولابد لكل زوار قصر كيونغ بوك المرور بمبنى خشبي مكون من طابقين. وهي المقصورة الملكية "كيونغ هوي رو경회루" التي تقع على بركة خلابة بنيت للعديد من الأغراض، من أهمها إقامة الحفلات الخاصة لكبار رجال الدولة والترحيب بالدبلوماسيين من الزوار الأجانب. ووفقا لهيئة التراث الثقافي الكوري، من الأول من شهر أبريل وحتى 30 أكتوبر، ستُقام "جولة كيونغ هوي رو الخاصة" للاستمتاع بالمناظر الجميلة لقصر كيونغ بوك من خلال الصعود إلى جناح " كيونغ هوي رو" الواقع في البركة الكبيرة في قصر كيونغ بوك. ويعتبر جناح كيونغ هوي رو كنزا وطنيا لكوريا وهو أكبر مبنى خشبي من طابقين في كوريا تم بناؤه داخل بركة قصر كيونغ بوك. وكان يُستخدم كمكان لإقامة الأحداث الوطنية الكبرى، مثل الولائم التي يقيمها الملك، واستقبال المبعوثين، والصلاة من أجل المطر في حالة الجفاف. ومنذ عام 2010، يرحّب كيونغ هوي رو بالزوار بشكل مضطرد في شكل جولات خاصة مفتوحة لفترة محددة. وتعد هذه المشاهدة الخاصة فرصة رائعة للشعور بالجمال المعماري الرائع والجميل لجناح كيونغ هوي رو، الذي لا يمكن الوصول إليه عادة. حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالجمال المعماري الرائع الذي يتناغم مع البركة، وكذلك مشهد قصر كيونغ بوك الملكي من الشرق وجبل "إين وانغ인왕" في الغرب عندما يصعدون إلى الطابق الثاني من المبنى. وسوف يتم إجراء هذه المشاهدة الخاصة مجانا لمدة 30 إلى 40 دقيقة تحت إشراف معلق محترف ولكن فقط على أساس الحجز. وبالإضافة إلى ذلك، لحماية التراث الثقافي والحفاظ على الأمن والنظام للزوار، سيقتصر الحد الأقصى لعدد الزوار على 30 لكل حلقة.