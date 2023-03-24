أسباب تركيز كوريا الشمالية على دقيق القمح

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يقول بعض الذين يتبعون نظاما غذائيا إنه من الصعب جدا عدم تناول الطعام المصنوع من الدقيق، مثل الخبز والمعكرونة. ووفقا لراديو آسيا الحرة، أصبح استهلاك الأطعمة المصنوعة من الدقيق، مثل الخبز وغيره، رمزا للثروة في كوريا الشمالية، حيث ارتفعت أسعار الدقيق المستورد. أيضا فإن الكوريين الشماليين اعتادوا على استهلاك الأرز والذرة، اللذيْن تم استبدالهما بالأرز والدقيق هذه الأيام، مما يعكس تغييرا في ثقافتهم الغذائية.





في ديسمبر الماضي، أقيم معرض لأطعمة الدقيق في مطعم بيونغ يانغ للمعكرونة، وهو أحد المطاعم الشهيرة في العاصمة الكورية الشمالية. وفي ذلك المعرض، قدم حوالي 70 مطعما ومصنعا للأغذية، العديد من المأكولات المصنوعة من الدقيق.





وكانت تلك هي المرة الأولى التي تعرض فيها كوريا الشمالية ما يصل إلى 1500 نوع مختلف من الأطعمة والمنتجات المصنوعة من الدقيق.





الدكتورة "جونغ أون مي 정은미" الباحثة في المعهد الكوري للتوحيد الوطني:

اسمحوا لي أن أشرح خلفية المعرض. أولا، يستهلك الكوريون الشماليون حاليا المزيد من الدقيق في نظامهم الغذائي، مقارنة بالماضي. في ظل حكم الزعيم الحالي "كيم جونغ أون"، تم استبدال الأطعمة الأساسية السابقة للبلاد، وهي الأرز والذرة، بالأرز والدقيق. ثانيا، يُظهر المعرض جهود الدولة في التغلب على النقص المزمن في الغذاء من خلال إيجاد بعض البدائل. وجدت كوريا الشمالية صعوبة في استيراد المعدات الزراعية لإنتاج الغذاء منذ عام 2020، بسبب جائحة كورونا والعقوبات العالمية وإغلاق الحدود ونقص العملات الأجنبية. وفيما انخفضت واردات الحبوب، كانت هناك حدود للإنتاج المحلي للحبوب. تتم معالجة القمح في درجات مختلفة من الدقيق، والعديد من المواطنين في الشمال يحبون المنتجات الغذائية المصنوعة من الدقيق. أقامت كوريا الشمالية ذلك المعرض في محاولة لتأسيس ثقافة غذائية جديدة تروّج لاستهلاك الأطعمة التي تحتوي على الدقيق.





صارت وسائل الإعلام الكورية الشمالية تبث مؤخرا برامج طهي متعلقة بالدقيق. وفي أحد تلك البرامج، يظهر رئيس الطهاة الذي فاز بالجائزة الأولى في معرض الدقيق ليوضح كيفية صنع الخبز مع القشدة الطازجة في المنزل دون استخدام آلات. وفي برنامج آخر، يزور مراسل قسم الطعام في متجر متعدد الأقسام ويستمع إلى ربة منزل مهتمة بأطعمة الدقيق لكنها تتساءل عن كيفية صنعها. بعد ذلك، يظهر رئيس الطهاة ويشرح كيفية صنع نودل بمرق الدجاج لحل مشكلة ربة المنزل. في الوقت نفسه، يقدم أحد البرامج مصنعا محليا ينتج مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية باستخدام الأرز والدقيق.





بدأت كوريا الشمالية في التركيز بشكل خاص على إنتاج القمح في عام 2021. وأصدر زعيمها "كيم جونغ أون" تعليمات للمسؤولين بزراعة الأرز والقمح كمحاصيل رئيسية للبلاد خلال خطاب سياسي.





وخلال الجلسة الكاملة لحزب العمال الحاكم في ديسمبر من نفس العام، طلب كيم أيضا من المسؤولين استبدال الأطعمة الأساسية السابقة من الأرز والذرة، بالأرز والدقيق.





"جونغ أون مي 정은미":

اتخذت كوريا الشمالية قرارات مهمة بشأن القضايا الزراعية خلال اجتماع الحزب الرئيسي في ديسمبر 2021، وأعلنت عن خطة شاملة حول الثورة الريفية من شأنها تطوير قطاع الزراعة والمجتمع الزراعي في البلاد في السنوات العشر القادمة. كانت إحدى النقاط الرئيسية في الخطة هي التحول في إنتاج المحاصيل من الأرز والذرة إلى الأرز والدقيق. وخلال الاجتماع العام للحزب في يونيو من ذلك العام، قال كيم إن البلاد تواجه وضعا غذائيا خطيرا وأمر المسؤولين باتخاذ تدابير أساسية لزيادة إنتاج الغذاء. ونتيجة لذلك، حددت كوريا الشمالية الخطة الجديدة للثورة الريفية في نهاية العام. وتعتقد السلطات الكورية الشمالية أنه ينبغي عليها معالجة ثلاث قضايا زراعية بطريقة شاملة من أجل إنتاج غذائي مستقر ومتسق. هذه القضايا الثلاث تشمل المزارعين، والصناعة الزراعية، والمجتمع الريفي.





قام مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" بعدة محاولات لتحقيق رغبة الناس في تناول الأرز الأبيض مع حساء لحم البقر. وأعطي أولوية قصوى لإطعام الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وضمن تلك الجهود، تم الترويج لزراعة الذرة، وبالتالي قطع السكان في الشمال الأشجار من على التلال وصنعوا حقولا لزراعة المحاصيل. لكن تفشي الزراعة على سفوح التلال تسبب في انهيارات أرضية خلال موسم الأمطار. أيضا، تستخدم الذرة كميات كبيرة من الأسمدة للنمو والإنتاج، ويتسبب الإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية في تحمض التربة. أما "كيم جونغ إيل"، نجل "كيم إيل سونغ"، فقد اختار البطاطاس كغذاء أساسي. وتحت شعار "ثورة البطاطس"، قام ببناء ببناء مزرعة كبيرة في مقاطعة "ريانغ كانغ"، لكن المشروع لم ينجح. وبالنسبة للزعيم الحالي "كيم جونغ أون"، فقد ركز على الأرز والدقيق بدلا من ذلك، حيث فشل أبوه وجده في حل مشكلة الغذاء بالذرة والبطاطس.





"جونغ أون مي 정은미":

قام الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" بمحاولة فاشلة لزراعة البطاطس كغذاء أساسي. ورغم أن الذرة ظلت أحد المحاصيل الرئيسية في كوريا الشمالية لعقود من الزمان، تم إلقاء اللوم على زراعة الذرة باعتبارها سببا في حموضة التربة. ولذلك كان اختيارا معقولا التحول من زراعة الذرة إلى زراعة القمح، في ضوء حماية البيئة المحلية. علاوة على ذلك، يمكن زراعة القمح في كل من الحقول والتلال، ويمكن زراعة محصولي الأرز والقمح سنويا في مقاطعة "هوانغ هيه"، كما يمكن زراعة القمح في المناطق الجبلية وكذلك في الحقول في كوريا الشمالية، حيث لا توجد أراضٍ زراعية كافية. ولكل هذه المزايا، أعتقد أن كوريا الشمالية اختارت زراعة القمح.





جرب الكوريون الشماليون أنواعا مختلفة من الطعام من خلال الأسواق الخاصة "جانغ مادانغ" منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. وفي تلك الأثناء، تطورت لديهم مجموعة متنوعة من الرغبات. ولذلك يتم حاليا إنتاج سلع معالجة مثل المعكرونة سريعة التحضير وبعض الوجبات الخفيفة، كما تعرض أقسام الطعام الكبيرة التي يتردد عليها سكان بيونغ يانغ، مجموعة واسعة من منتجات الدقيق. وتعرض مقاطع الفيديو في قنوات الدعاية الكورية الشمالية على يوتيوب، مشاهد لأطباق متنوعة تحتوي على دقيق معالج.





ويقول المراقبون إن التغير في أنماط استهلاك الغذاء في كوريا الشمالية قد أثّر على السياسة الزراعية للبلاد.





"جونغ أون مي 정은미":

يميل نظام "كيم جونغ أون" إلى تبرير سياساته، حيث يقول إن تلك السياسات تهدف إلى تحسين سبل عيش الناس وتنفيذ مبدأ الشعب أولا. على سبيل المثال، تقول كوريا الشمالية إن الزعيم الحالي اتخذ قرارا جريئا بوقف زراعة الذرة التي كان قد دعا إليها "كيم إيل سونغ" والتحول إلى زراعة القمح، واعتماد سياسة زيادة مساحة زراعة القمح، لأن تفضيلات الناس الغذائية قد تغيرت. من خلال جعل القائد يبدو هادفا ومصمما، يسعى النظام إلى حشد دعم واسع من الجمهور. أيضا، العديد من سكان كوريا الشمالية، من الطبقات المتوسطة إلى العليا، يتعرضون حاليا للثقافة الأجنبية. وتماشيا مع ارتفاع الدخل، يحب العديد من المواطنين تناول الطعام في الخارج، وكثيرا ما يستهلكون أطعمة مصنوعة من الدقيق، مثل الخبز والبيتزا والمعكرونة والنودل. ينعكس هذا الاتجاه في السياسة الزراعية للحكومة.





كان عام 2022 هو العام الأول لتنفيذ برنامج كوريا الشمالية الجديد للثورة الريفية. وقد شددت وسائل الإعلام المحلية على ضرورة زراعة القمح جنبا إلى جنب مع الأرز.





كما تحدثت عن المزارع الجماعية التي تسعى لزيادة مساحة زراعة القمح.





تشير وسائل الإعلام الكورية الشمالية أيضا إلى أنه يمكن للمزارعين أن يضاعفوا محصول القمح بخيارات أخرى. وبهذه الطريقة، تحوّل التركيز في إنتاج الحبوب في كوريا الشمالية من الأرز والذرة، إلى الأرز والقمح.





عقدت كوريا الشمالية اجتماعا كاملا لحزب العمال الحاكم في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس لبحث القضايا الزراعية، حيث تناول المشاركون بعض المشاكل منذ عام 2022، وهو العام الأول لتنفيذ مبادرة الثورة الريفية، كما ناقشوا سبل معالجة تلك المشاكل، بناء على تشديد "كيم جونغ أون" على حملة الإصلاح الشاملة لتطوير القطاع الزراعي.





من غير المعتاد أن تعقد كوريا الشمالية اجتماعا كاملا لحزب العمال الحاكم مرتين في غضون شهرين، وأن تكون الزراعة على رأس جدول أعمال ذلك الاجتماع.





"جونغ أون مي 정은미":

ينمو القمح بسرعة في الربيع، عندما تكون كوريا الشمالية عرضة لأضرار الجفاف والطقس البارد. في العام الماضي، فشلت كوريا الشمالية في توفير المياه للزراعة في الوقت المحدد، مما ساهم على ما يبدو في انخفاض إنتاج المحاصيل. وخلال جلسة الحزب الرئيسية هذا العام، اقترحت كوريا الشمالية تحسين نظام الري كأول مهمة وشيكة. ومع ذلك، في الواقع، لا يبدو من السهل على الدولة توفير معدات ومواد البناء لتجديد نظام الري لأنه يوجد مشروع بناء مساكن ضخم قيد التنفيذ في بيونغ يانغ وفي جميع أنحاء البلاد. في الآونة الأخيرة، قالت صحيفة رودونغ شينمون إن المزارع المحلية تعيد استخدام الآبار التي لم تكن قيد الاستخدام وترمم المرافق القديمة التي تستخرج المياه الجوفية. بالنسبة لكوريا الشمالية، هناك مهمة ملحة أخرى تتمثل في تحديث الآلات الزراعية. لكن الإنتاج العسكري يأتي في المرتبة الأولى في صناعة الآلات في البلاد، ويليه التصنيع. لذلك، من الصعب التركيز على الزراعة. ويبدو أنه سيتم توفير المعدات الزراعية بدرجة محدودة، وسوف يكون معظمها للمناطق الزراعية في مقاطعة "هوانغ هيه" في الوقت الحالي.





يبدو أن كوريا الشمالية لم تتخذ خلال الاجتماع العام الأخير لحزبها الحاكم، المزيد من الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى زيادة إنتاج الغذاء، ولكن من المرجح أنها سوف تواصل التركيز على زراعة القمح في المستقبل.