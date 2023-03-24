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بيلي تطلق أنشطتها في اليابان في مايو

#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-30

من أغانى القمة

ⓒ MYSTIC STORY

من المقرر أن تطلق فرقة "بيلي" النسائية أنشطتها الرسمية في اليابان بالكشف عن أغنيتها بعنوان "غينغا مينغا" أي "العالم الغريب" باللغة اليابانية يوم السابع عشر من شهر مايو القادم.

وقالت وكالة "ميستيك ستوري" الترفيهية إن فرقة "بيلي" كانت أكثر فرق الكيبوب النسائية التي تم البحث عنها على موقع "ياهو" الياباني في العام الماضي، كما كانت واحدة من الفرق الكورية التي تبحث عنها وسائل الإعلام اليابانية. 

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