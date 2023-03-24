بيلي تطلق أنشطتها في اليابان في مايو

أم فرح وأيمن : لا فرق كبير بين الثقافتي العربية والكورية
2023-03-24
#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-30
من المقرر أن تطلق فرقة "بيلي" النسائية أنشطتها الرسمية في اليابان بالكشف عن أغنيتها بعنوان "غينغا مينغا" أي "العالم الغريب" باللغة اليابانية يوم السابع عشر من شهر مايو القادم.
وقالت وكالة "ميستيك ستوري" الترفيهية إن فرقة "بيلي" كانت أكثر فرق الكيبوب النسائية التي تم البحث عنها على موقع "ياهو" الياباني في العام الماضي، كما كانت واحدة من الفرق الكورية التي تبحث عنها وسائل الإعلام اليابانية.
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;