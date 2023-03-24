آيف توقع عقدا مع شركة كولومبيا للتسجيلات لإطلاق أنشطتها في الولايات المتحدة

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ستطلق فرقة "آيف" النسائية أنشطتها في الولايات المتحدة قريبا.

فقد وقعت "آيف" عقد مشاركة مع شركة "كولومبيا" للتسجيلات التابعة لشركة "سوني ميوزيك"، لتكون "كولومبيا" مسؤولة عن أنشطة الفرقة في الولايات المتحدة، وتنظيم أنشطتها العالمية.

وستبدأ أنشطة الفرقة في الولايات المتحدة بالترويج لأغنيتها بعنوان "كيتش" وألبومها الكامل الأول بعنوان "كنت آيف"، والذي سيتم الكشف عنه يوم العاشر من أبريل.