الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

آيف توقع عقدا مع شركة كولومبيا للتسجيلات لإطلاق أنشطتها في الولايات المتحدة

#أخبار الساحة الفنية l 2023-03-30

من أغانى القمة

ⓒ STARSHIP Entertainment

ستطلق فرقة "آيف" النسائية أنشطتها في الولايات المتحدة قريبا. 

فقد وقعت "آيف" عقد مشاركة مع شركة "كولومبيا" للتسجيلات التابعة لشركة "سوني ميوزيك"، لتكون "كولومبيا" مسؤولة عن أنشطة الفرقة في الولايات المتحدة، وتنظيم أنشطتها العالمية.

وستبدأ أنشطة الفرقة في الولايات المتحدة بالترويج لأغنيتها بعنوان "كيتش" وألبومها الكامل الأول بعنوان "كنت آيف"، والذي سيتم الكشف عنه يوم العاشر من أبريل.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;