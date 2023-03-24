الجزء الثاني من المسلسل الكوري مجد الانتقام يتصدر قائمة نتفليكس للأسبوع الثالث

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تصدر الجزء الثاني من المسلسل الكوري "مجد الانتقام" قائمة نتفليكس الأسبوعية في فئة البرامج التلفزيونية غير الناطقة باللغة الإنغليزية، للأسبوع الثالث على التوالي من حيث مدة المشاهدة.

وطبقا لموقع "أفضل 10 برامج تلفزيونية" لنتفليكس اليوم الأربعاء، بلغت مدة مشاهدة مسلسل "مجد الانتقام" 48 مليونا و350 ألف ساعة خلال الفترة من العشرين وحتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري.

وقد سجلت مدة المشاهدة 124 مليونا و460 ألف ساعة في الأسبوع الأول من الكشف عن الجزء الثاني من هذا المسلسل يوم العاشر من مارس، و123 مليونا و590 ألف ساعة في الأسبوع التالي، ليتصدر المسلسل القائمة في فئة البرامج التلفزيونية غير الناطقة باللغة الإنغليزية من حيث مدة المشاهدة.