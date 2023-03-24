وحدة فرعية لفرقة إن سي تي تصدر ألبوما جديدا في أبريل





ستصدر أول وحدة فرعية تابعة لفرقة "إن سي تي" تتكون من "دو يونغ" و"جيه هيون" و"جونغ او" ألبوما جديدا يوم السابع عشر من أبريل.

وكانت هناك توقعات بترسيم الوحدة الفرعية المكونة من الأعضاء الثلاثة منذ أدائهم أغنية "لا يمكننا العودة" في شهر أكتوبر من العام الماضي ضمن حفل فرقة "إن سي تي 127".

ومن جهة ثانية، احتلت فرقة "إن سي تي 127" المرتبة الثالثة عشرة في قائمة "بيلبورد 200" في الأسبوع الماضي بأغنية "آي يو".