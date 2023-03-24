فيفتي فيفتي أسرع فرقة كيبوب إدراجا ضمن قائمة بيلبورد هوت 100

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تحظى فرقة "فيفتي فيفتي" النسائية الجديدة بشعبية كبيرة في الخارج، حيث حققت إنجازات على قوائم الموسيقى العالمية، رغم شبه انعدام شعبيتها داخل كوريا.

وقد بدأت الفرقة انطلاقتها يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر من العام الماضي بأغنية "أعلى"، وعادت في شهر فبراير الماضي بأغنيتها الجديدة "كيوبيد" والتي حققت إنجازات رائعة بنسختها الإنغليزية، لدرجة أن تمكنت من تحقيق أكثر من مليون مرة استماع على منصة "سبوتيفاي".

وفي يوم الثامن والعشرين من مارس، تمكنت فرقة "فيفتي فيفتي" من صنع إنجاز لها بتحقيق رقم قياسي جديد، حيث أصبحت أسرع فرقة كيبوب تدرج ضمن قائمة "بيلبورد هوت 100" بأغنيتها "كيوبيد" بعد 129 يوما من انطلاقها.

كما أصبحت سادس فرقة تتمكن من دخول قائمة "بيلبورد هوت 100" بعد "وندر غيرلز" و"بي تي إس" و"بلاك بينك" و"توايس" و"نيوجينز".