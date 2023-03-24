إعادة حمار وحشي إلى حديقة حيوانات في سيول بعد هروب مثير

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كشفت وسائل الإعلام عن قصة حزينة حول "سيرو 세로"، الحمار الوحشي الذي هرب من حديقة حيوانات في سيول، وتم أسره بعد 3 ساعات. نجا هذا الحمار الوحشي الذي هرب من حديقة حيوانات في سيول، وجاب شوارع المدينة يوم الخميس، وفق بيان صادر عن محطة الإطفاء في منطقة كوانغ جين غو. وقد أصيب بعض المواطنين الذين شاهدوا هذا المشهد غير العادي بالدهشة وقاموا بتصوير الحمار الوحشي وهو يتجول على الطريق والمنطقة السكنية في الوقت الفعلي ونشروا الصور على الإنترنت.

وقد تجول "سيرو" في الطرق والمناطق السكنية في وسط مدينة سيول لمدة 20 دقيقة تقريبا، ثم تم حقنه بمادة مهدئة عن بعد بواسطة مسدس، وهو يتجول في زقاق على بعد كيلومتر واحد من حديقة الحيوانات، وتم أسره حيا وإعادته إلى المكان الذي كان يعيش فيه في الأصل. وقد أسفر تجول الحمار الوحشي القصير عن أضرار طفيفة لسيارتين، لكن لحسن الحظ لم تقع إصابات. وبالنظر إلى خلفية أفعال " سيرو"، اتضح أنه فقد والديه مؤخرا واحدا تلو الآخر، وظل يعيش بمفرده وعادة ما كان وحيدا. و'سيرو' هو ذكر حمار وحشي يبلغ من العمر 3 سنوات ولد في حديقة الأطفال الكبرى في سيول في عام 2019. وحتى أشهر قليلة مضت، كان يعيش في وئام مع والدته 'لو لو루루' ووالده 'غاروه가로'، في حديقة الحيوانات. ووفقا لمقطع فيديو أصدرته مؤسسة سيول للمرافق في يناير من هذا العام، كان "سيرو" دائما قريبا من والدته أو والده لدرجة الالتصاق بهما. وفي عام 2021، ماتت والدته أولا، وفي العام الماضي، تُرك بمفرده في حديقة الحيوان بعد أن مات والده. ونظرا لطبيعة الحمير الوحشية التي تعيش عادة في مجموعات، أصبحت عزلة "سيرو" عميقة. وبالتالي بعد فقدان والديه، بدأ سيرو في التمرد. على سبيل المثال، لم يعد يدخل مسكنه كثيرا، ويظل يحارب حيوانات الكنغر التي تعيش في حظيرة قريبة. وقد قام حراس الحديقة بإطعامه يدويا وأعطوه ألعابا للترفيه عنه، لكن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة قلب سيرو. ولحسن الحظ، عاد سيرو بأمان إلى حديقة الحيوان حيث كان يقيم، ووجد الاستقرار تحت رعاية الأطباء البيطريين وحراس الحديقة، وصارت حالته الصحية الحالية جيدة. وفي أثناء عملية القبض عليه، أصيب "سيرو" ببعض الجروح في ساقيه، لكنها ليست خطيرة لحسن الحظ. وقالت حديقة الحيوانات إنها تخطط لجعل "سيرو"، وهو حاليا في شبابه، يتزاوج ويعيش مع أنثى حمار وحشي من نفس العمر في العام القادم.