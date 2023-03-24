ارتفاع عدد الطلاب الأجانب في كوريا إلى مستوى قياسي منذ جائحة كورونا

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وفقا لبيانات إحصائية حديثة، تجاوز عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كوريا الجنوبية 200 ألف شخص لأول مرة. ووفقا للإحصاءات الصادرة مؤخرا عن هيئة الهجرة الكورية التابعة لوزارة العدل، فإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كوريا الجنوبية بمن في ذلك للتدريب اللغوي، في نهاية شهر يناير من هذا العام، بلغ 205,167 شخصا، بزيادة قدرها 7,933 شخصا من 197,243 شخصا في نهاية العام الماضي. وقد ظل عدد الطلاب الأجانب في كوريا الجنوبية في ارتفاع مضطرد ليصل إلى أكثر من 180 ألفا في عام 2019، لكنه انخفض بمقدار حوالي 40 ألفا ليصل إلى 153 ألفا في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. وبحسب هذه الإحصاءات، كان حوالي 146,000 منهم من الطلاب الحاصلين على تأشيرات للدراسة، وجاء باقي الطلاب بغرض التدريب اللغوي، مثل التدريب على اللغة الكورية لفترة قصيرة. وبالنظر إلى البلد الأصلي للطلاب الأجانب في كوريا الجنوبية، كانت فيتنام هي الأكبر حيث بلغ مجموع طلابها 70,212 طالبا، وتلتها الصين بـ 63,859 طالبا، ثم أوزبكستان ومنغوليا. ويوجد أيضا ما يقرب من ألف إلى خمسة آلاف طالب أجنبي من دول مثل اليابان والولايات المتحدة وفرنسا وباكستان كل على حدة. وبالنظر الي ما هي الجامعة المحلية التي يوجد بها أكبر عدد من الطلاب الأجانب؟. ووفقا للوضع الحالي للطلاب الأجانب في كوريا حتى نهاية العام الماضي، حسبما أعلن المعهد الكوري لتطوير التعليم، ، كان لدى جامعة سونغ كيون كوان أكبر عدد من الطلاب الأجانب، حيث بلغ عددهم 4751 طالبا. وتبعتها جامعة كيونغ هي بـ 4,439 طالبا، ثم جامعة يون سيه بـ4,084 طالبا، ثم جامعة كوريا بـ 3,432 طالبا. ومن ناحية أخرى، كان لدى الجامعات التي لديها فروع خارج سيول حوالي 500 طالب أجنبي في معظم الحالات. ويمكن للطلاب الأجانب الذين يدرسون في كوريا البقاء لمدة عامين ويمكنهم تمديد إقامتهم اعتمادا على تقدمهم الأكاديمي. ومع ذلك، فمن المعروف أن هناك حالات لا يغادر فيها بعض الطلاب الأجانب البلاد حتى بعد انتهاء فترة التأشيرة ويقيمون بشكل غير قانوني لكسب المال. ووفقا للإحصاءات الفعلية، من بين 7,199 مهاجرا غير شرعي جديد لم يغادروا البلاد حتى بعد انتهاء صلاحية التأشيرة في فبراير، جاء 666 طالبا إلى كوريا الجنوبية بتأشيرات للتدريب والدراسة، وهو ما يمثل حوالي 9% من الإجمالي. ومن ناحية أخرى، فإن الخبر السار هو أنه في بعض الجامعات في سيول، حيث يمثل عدد الطلاب الأجانب 20% من إجمالي عدد الطلاب، تتحسن البيئة التعليمية تدريجيا، مثل بناء سكن منفصل للطلاب الأجانب. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تغييرات تحدث حول مناطق الجامعات مع زيادة عدد الطلاب الأجانب، مثل افتتاح مطاعم جديدة تناسب أذواق أولئك الطلاب.