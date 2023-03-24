إطلاق مشروع ثقافي جديد لمنع هجرة الشباب من المناطق الريفية

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أعلنت الحكومة الكورية مؤخرا أنها ستنشئ مرافق حيث يمكن للسكان الاستمتاع بشكل مريح بالحياة الثقافية بالقرب من منازلهم لمنع اختفاء المدن الريفية الصغيرة. يأتي لمنع تدفق السكان إلى الخارج حيث يتدفق الشباب إلى منطقة العاصمة لأنه لا يوجد شيء للاستمتاع به في مدن المقاطعات الصغيرة. وهدف الحكومة هو تمكين الشباب الذين يعيشون في ضواحي منطقة العاصمة من الاستمتاع بالحياة الثقافية في الأماكن القريبة من منازلهم بحيث يمكنهم الذهاب إلى هناك في غضون 15 دقيقة. وقد تم الكشف عن "استراتيجية الترويج للسياسة الثقافية المحلية" التي تتضمن هذه المحتويات، في الاجتماع الوزاري المتعلق بشؤون الدولة الذي عقدته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة يوم الـ23 من الشهر الجاري.

يُذكر أن هذه السياسة بدأت بفكرة استعادة الحيوية من خلال إنشاء أساس للأنشطة الثقافية والترفيهية في المقاطعات، في وقت كانت فيه 85 منطقة من أصل 89 منطقة يتناقص فيها عدد السكان حاليا مناطق غير حضرية. وتتمثل السياسة التمثيلية في إنشاء مساحة ثقافية يمكن استخدامها في ملابس مريحة على بعد 15 دقيقة من المنزل في كل بلدة صغيرة في المقاطعة. وفي حالة بعض المناطق، هناك خطط لتجديد المرافق المعطلة مثل المنازل الخالية أو مراكز الصحة العامة القديمة وتحويلها إلى مكتبات أو معارض فنية. ولتحقيق هذه الغاية، تخطط الحكومة لإنشاء حوالي 10 آلاف مكان حتى عام 2027، يمكن فيه للسكان الاستمتاع بالحياة الثقافية في حياتهم اليومية، مثل المكتبات المحلية والمقاهي وورش العمل. وفي هذا الإطار، كان قد تم إنشاء 3407 أماكن ثقافية في 18 مدينة في جميع أنحاء البلاد العام الماضي. كما تخطط وزارة الثقافة والرياضة والسياحة لتشغيل برامج نشاط ثقافي في 80 مكتبة صغيرة ومتوسطة الحجم تقع في مناطق غير حضرية هذا العام، ولتوفير محتوى فنون بصرية في 60 معرضا محليا ومساحة عرض.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء خمسة مرافق ثقافية وطنية رئيسية حديثة في مناطق غير حضرية حتى عام 2027 لإنشاء بنية تحتية ثقافية، ونقل المرافق الموجودة حاليا في سيول، مثل المتحف الشعبي الوطني الكوري. وبالنظر إلى خطط التأسيس حسب المنطقة، سيتم بناء مركز بوسان الدولي للفنون في مدينة بوسان، وهو قاعة عرض كبيرة مخصصة للموسيقى الكلاسيكية، وملعب رياضي إلكتروني قادر على استضافة المسابقات الدولية في مدينة آسان، وسيتم إنشاء مجموعة فيديو خاصة في مدينة ديجون، وقاعة عرض لتجربة محتويات النموذج الأصلي الثقافي الكوري في مدينة جونجو. ومن خلال هذه السياسات، تخطط الحكومة لتمكين السكان الذين يعيشون في بلدات المقاطعات الصغيرة من الاستمتاع بعروض ومعارض ثقافية وفنية عالية الجودة، وكذلك لمساعدة الشباب هناك على تلقي التعليم الثقافي والفني وإيجاد وظائف ذات صلة في مساقط رؤوسهم. وإذا تم إنشاء البنية التحتية الثقافية مثل المعارض وبرامج النشاط الثقافي في المدن الصغيرة في المقاطعات، فأن عدد الشباب الذين يغادرون المقاطعات ويذهبون إلى سيول للاستمتاع بالحياة الثقافية سينخفض بشكل كبير.