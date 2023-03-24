احتفال بالتيكوندو بمشاركة 12 ألف متدرب

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قدم حوالي اثني عشر ألف متدرب على "التيكوندو" عرضا جماعيا بمناسبة الاحتفال بتخصيص هذه الرياضة كرياضة وطنية في البلاد، حيث نجح في تسجيل رقم قياسي جديد عالميا. وقد نظمت لجنة الرياضة الوطنية والاتحاد الكوري للتيكوندو ومؤسسة تنمية التيكوندو بشكل مشترك، مهرجان الرياضة الوطنية "تيكوندو" لعام ألفين وثلاثة وعشرين يوم السبت الماضي في منطقة كوانغ هوا مون وسط العاصمة سيول. وكان من أهم فعاليات المهرجان عرض جماعي للمشاركين الذين يرتدون أزياء الرياضة. وأوضحت اللجنة أن حوالي عشرين ألف مواطن شاركوا في مهرجان هذا العام. منهم اثنا عشر ألفا ومائتان وثلاثة وستون شاركوا في العرض الجماعي وساهموا في تسجيل رقم قياسي جديد.

يُشار إلى أن الرقم القياسي القائم تم تحقيقه في عرض جماعي شارك فيه ثمانية آلاف ومائتان واثنا عشر شخصا في فعالية "هتاف سلام التيكوندو" التي أقيمت في ساحة الأعشاب بمقر البرلمان الكوري في الحادي والعشرين من أبريل عام ألفين وثمانية عشر. وتم تنظيم فعالية السبت الماضي احتفالا بمرور خمسة أعوام على موافقة البرلمان على قانون التيكوندو الخاص بتنمية الرياضة وإنشاء حديقة خاصة لها في الثلاثين من شهر مارس من عام ألفين وثمانية عشر. ووفقا لهذا القانون، أصبحت التايكوندو الرياضةَ الوطنيةَ الوحيدة المعترف بها قانونيا من بين مختلف الرياضات المحلية.

الجدير بالذكر أن المشاركين كانوا من مختلف الفئات العمرية، بدءا من الأطفال وحتى كبار السن في الثمانينيات من العمر. كما شارك فيها حوالي ثلاثمائة أجنبي مقيمين في البلاد. وفي الخارج أيضا قام حوالي عشرة آلاف متدرب في فروع اللجنة الخاصة بهم بعرض جماعي في نفس التوقيت.