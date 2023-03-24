الفنادق الكورية تتبنى مفهوم الإقامة الخضراء لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية

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تماشيا مع ارتفاع الوعي بالبيئة، يلقى مفهوم "الإقامة الخضراء" رواجا كبيرا في صناعة الفنادق الكورية حيث تم فيها التخلص من منتجات الشامبو والبلسم القابلة للاستخدام مرة واحدة فقط. كما ظهرت برامج الإقامة في الفنادق التي تحتوي على أنشطة جمع القمامة. ووفقا لصناعة الفنادق المحلية، يقبل الكثير من الفنادق على إعادة استخدام النفايات من الزجاجات البلاستيكية. وتقوم إدارات الفنادق بجمع زجاجات المياه البلاستيكية الشفافة المستعملة ذات إمكانية إعادة الاستخدام وتصنع منها منتجات، ثم تطرح عددا من برامج الإقامة باستخدام هذه المنتجات. على سبيل المثال، يخطط فندق "فور بوينتز باي شيراتون 포포인츠바이 쉐라톤 " لتقديم برنامج إقامة بعنوان "إنقاذ الكوكب" حتى الثلاثين من شهر يونيو القادم، وهو عبارة عن إقامة في غرف يتم فيها تقديم مستحضرات التجميل المصنوعة من النفايات من الزجاجات البلاستيكية.

يشار إلى أن هذا الفندق ظل يشارك في حملة لإعادة تدوير الموارد الطبيعية تنظمها وزارة البيئة تحت شعار "تحالف إنقاذ الكوكب" منذ شهر أبريل من العام الماضي، حيث غيّر زجاجات المياه البلاستيكية المستخدمة إلى زجاجات بلاستيكية ليست لها ماركات تجارية وظل يفرزها ويخرجها بشكل منفصل. كما يتم جمع الزجاجات البلاستيكية الشفافة بشكل منفصل بواسطة شركة سي جي للتوزيع، ومن ثم يتم إعادة تدويرها كحاويات خاصة لمستحضرات التجميل لماركة أروماتيكا 아로마티카الصديقة للبيئة. أيضا، أطلق منتزه هيبيتشي해비치 في جزيرة جيجو وفندق "ريولينغ هيلس 롤링힐스 " برامج للإقامة الخضراء يتم من خلالها تقديم حقائب مصنوعة من نفايات الزجاجات البلاستيكية يوم العشرين من هذا الشهر.

يشار إلى أن منتزه هيبيتشي أبرم مذكرة عمل مع مؤسسة تطوير جيجو في العام الماضي وظل يضع زجاجات المياه البلاستيكية التي ليس عليها ماركات تجارية في غرف الضيوف. ويقوم بجمع زجاجات المياه المستخدمة بشكل منفصل ويصنع منها منسوجات عالية الجودة معاد تدويرها، بينما تصنع شركة الموضة الصديقة للبيئة "بليتش ماما" حقائب باستخدام هذه المنسوجات. علاوة على ذلك، يوفر عدد متزايد من الفنادق الفاخرة في البلاد الشامبو وغسول الجسم بسعة كبيرة بدلا من وسائل الراحة التي تُستخدم لمرة واحدة في الحمامات. وكان البرلمان الكوري قد وافق في السابع والعشرين من الشهر الماضي على مشروع قانون لتقييد استخدام المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة في أماكن الإقامة التي تضم أكثر من 50 غرفة.