برنامج مجاني للمتنزهين الأجانب على مسارات جيجو أوللي

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أعلنت مؤسسة "جيجو أوللي Jeju Olle"، أنها ستشغّل "ووكينغ ميت Walking Mate"، وهو برنامج إرشادي مجاني للمتنزهين الأجانب الذين يزورون مسارات جيجو أوللي، اعتبارا من الأول من الشهر القادم. يذكر أن "جيجو أوللي" مؤسسة غير ربحية تنشئ وتحافظ على مسارات المشي في جزيرة جيجو، وهي من أشهر وأجمل الجزر في كوريا الجنوبية. وهذا البرنامج عبارة عن برنامج يقوم فيه المتطوعون الذين يجيدون اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والصينية واليابانية بالسير على طول دورة تدريبية محددة في مسارات جيجو أوللي مع الزوار الأجانب ويقدمون قصصا مختلفة عن جزيرة جيجو وطريق أوللي. في الواقع، لا يوجد شيء أفضل من المشي في مسارات جيجو أوللي لزيارة كل ركن من أركان جزيرة جيجو الجميلة واكتشاف سحر جيجو الخفي.

يُشار الي أن مسارات جيجو أوللي عبارة عن طرق للتجول سيرا على الأقدام تم تطويرها من خلال اختيار أفضل مسارات المشي في جزيرة جيجو. وهي تتكون من 27 مسارا ويبلغ طولها الإجمالي 437 كيلومترا. وكلمة "أوللي" تعني ممرا صغيرا يربط المنزل بطريق كبير بلهجة جيجو. ولا توجد قاعدة للسير في هذه الطرق، فيمكن للزوار المشي في مسار واحد أو اثنين. ويستغرق السير في جميع الدورات الـ27 الكثير من الوقت، لكنها رحلة جذابة لاكتشاف الجمال الخفي لجزيرة جيجو. وإذا استخدم الزائر التطبيق المسمى "Olleh Pass"، فسوف يمكنه تلقي معلومات تتبع نظام تحديد المواقع العالمي الدقيقة لـ27 مسارا في الوقت الفعلي، وتلقي إشعار عند الخروج عن المسار الذي يمشي عليه، وتسجيل المسارات المكتملة تلقائيا. لذلك فهو مفيدا جدا للمسافرين الذين ليسوا على دراية بجغرافية جزيرة جيجو.

الجدير بالذكر أن مسارات جيجو أوللي، التي نجحت كوجهة سياحية من خلال تطوير المسارات المخططة والدعاية لها، قد أسهمت بشكل كبير في الأعمال السياحية لجزيرة جيجو، كما أثارت أيضا موجة وطنية لرحلات المشي على الأقدام. ويبدأ برنامج المشي هذا مع المتطوعين في الساعة التاسعة والنصف صباحا كل يوم سبت ويتم تشغيله كدورة لإكمال طريق أوللي رقم 6. وسوف يتم تشغيله بشكل أساسي باللغتين الإنجليزية والصينية، وسيتم تعيين متطوعين للغات أخرى وفقا لحالة التطبيق.