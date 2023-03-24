الحلويات الكورية تسيطر على السوق اليابانية

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في الآونة الأخيرة، صارت الحلويات على الطريقة الكورية مثل "طونغ كا رونغ"، وهو ماكرون كبير ذو حشوة كبيرة، و"كروفل크로플" ، وهي حلوى مصنوعة من عجينة خبز الكرواسون في مقلاة الوافل، تشهد رواجا كبيرا في اليابان. وبالرغم من أن اليابان تشتهر بكونها دولة قوية في مجال الحلويات. لذلك، فإنه من المثير رؤية أن الحلويات الكورية تسبب "طفرة" في مثل هذا البلد. وقد أصبحت الحلويات على الطريقة الكورية هي الرائدة في اتجاه الشباب في اليابان، وحاليا "الخبز على شكل عملة معدنية من فئة 10 وون" الذي يباع في كيونغ جو، وهي مدينة سياحية شهيرة في كوريا الجنوبية، يحظى بشعبية كبيرة في اليابان. هذا الخبز له شكل وطعم مماثل للنوع الكوري، لكن السطح الخارجي للخبز به صورة لعملة يابانية بقيمة 10 ين مرسومة عليه. وقبل بضع سنوات، حظي " طونغ كا رونغ "، الذي كان مشهورا في كوريا لأنه كان أكبر بكثير من الماكرون العادي والمليء بالكريمة، باهتمام كبير في اليابان. فوفقا لمسح أجرته وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، كوترا، في اليابان في عام 2020، قدّمت العديد من وسائل الإعلام "طونغ كا رونغ"، وبدأت العديد من المقاهي المحلية في بيع الحلويات المصنوعة باستخدام "طونغ كا رونغ". ومع ذلك، فأن الحلوى الجديدة على الطريقة الكورية صارت شائعة منذ العام الماضي في الأرخبيل الياباني، حيث كان "طونغ كا رونغ" مشهورا قبل بضع سنوات، الا أن حلوى "كروفل" اكتسبت شعبية هائلة الأن في كوريا. يذكر أنه بدلا من استخدام عجينة الوافل العادية، يتم صنع الكروفل عن طريق خبز عجينة الكرواسون في مقلاة الوافل، وقد نجحت في جذب براعم التذوق اليابانية مع المذاق اللذيذ للزبدة والقوام المقرمش.

تعد الكروفل المخبوزة باللون البني الذهبي من أكثر الحلويات إدمانا لأنها تحتوي على نكهة الزبدة وقوام الكرواسون الفريد من نوعه. وتحظى كل من "طونغ كا رونغ" و"كروفل" بشعبية خاصة في طوكيو، وفي مركز الموضة والثقافة للشباب الياباني، وتتوسع حاليا لتشمل مدنا أخرى. هكذا فإن شعبيتها كبيرة حقا لدرجة أن هناك مقولة في الصناعة المحلية مفادها أن "بيع الحلويات الشعبية في كوريا سيجعل عملك ناجحا". وعلاوة على ذلك، أصبحت الحلويات على الطريقة الكورية من المحتويات التي تهتم بها حتى الفنادق اليابانية الفاخرة. مثلا، عقد فندق كونراد أوساكا حدثا بعنوان "All About Korea" مع موضوع الحلويات الكورية من يناير من هذا العام وحتى وقت قريب، وقدّم مجموعة متنوعة من الحلويات الكورية مثل '설기' و'강정' على شكل بوفيه.

الجدير بالذكر أن السرعة التي تتدفق بها الحلويات على الطريقة الكورية إلى اليابان وتحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين أصبحت أسرع بكثير من ذي قبل. ففي الماضي، كان معظمها يحظى بشعبية في كوريا أولا ثم يلقى اهتماما في اليابان، ولكن الآن تنتشر الحلويات الشعبية في كوريا إلى اليابان وتظهر كمنتجات شهيرة في نفس الوقت مثل كوريا. على وجه الخصوص، فإن الأجيال الشابة في اليابان أكثر اهتماما بـ"المنتجات التي تحظى بشعبية في كوريا هذه الأيام" بدلا من المنتجات التي تركز على العناصر الكورية.