قطعة فنية من عهد مملكة جوسون تحطم الأرقام القياسية في مزاد في نيويورك

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تم بيع جرة مصنوعة من الخزف الأبيض "بيك جا" على شكل قمر مكتمل من عهد مملكة جوسون تعود للقرن الثامن عشر في مزاد في نيويورك مؤخرا مقابل 6 مليارات وون، أي أكثر من أربعة أضعاف السعر المتوقع. وقد حصلت هذه الجرة على أعلى سعر على الإطلاق بين الجرار الخزفية البيضاء على شكل قمر مكتمل والتي صنعت خلال عهد مملكة جوسون. ومع ذلك، يُقال إن هناك سببا وراء إمكانية التعرف عليها لقيمتها. فقد تم بيع هذه الجرة الخزفية البيضاء، التي قيل إنها تتمتع بالقوة حتى بدون زخرفة، مقابل 4.56 مليون دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف السعر المتوقع بعد منافسة شرسة، مسجلة أعلى سعر. وكان السبب في تقدير قيمتها إلى هذا الحد هو أولا وقبل كل شيء بفضل الحس المريح لشكلها المستدير الأملس وحجمها غير العادي. ووفقا لتقييم الخبراء، فإن جرة الخزف الأبيض هذه قطعة خاصة جدا لا يمكن العثور عليها في تاريخ السيراميك العالمي.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد سوى حوالي 20 جرة خزفية بيضاء على شكل قمر مكتمل يبلغ قطرها أكثر من 45 سنتيمترا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 7 جرار مخصصة ككنوز وطنية في كوريا. وهذه الجرة ذات سطح أبيض حليبي ناعم، وليس أبيض نقي، وهو ما يجعلنا نشعر بالدفء والاسترخاء دون أي زخارف أو نقوش. وحتى البقع الناتجة عن محتوى الحديد في أثناء عملية الخبز تم تقييمها على أنها فريدة من نوعها.

وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن حقيقة أنها في حالة حفظ كاملة على الرغم من أنها عمل من القرن الثامن عشر، كانت عاملا مهما في الاعتراف بقيمتها. حيث أن ما يميز هذه الجرار الخزفية البيضاء المصنوعة في عهد مملكة جوسون أنها تتمتع بسحر جميل وغامض على الرغم من عدم وجود أنماط أو زخارف على الإطلاق.