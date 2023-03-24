تجربة الصور الفورية الكورية تصل إلى شوارع لندن

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مؤخرا يمكن رؤية الشباب وهم يصطفون أمام متجر يقع في منطقة سوهو في مدينة لندن عاصمة إنجلترا، في نهاية كل أسبوع. ويحظى هذا المتجر، الذي يشبه المتاجر التي يزورها الشباب الكوريون عادة مع أصدقائهم بشعبية كبيرة بين الشباب في لندن، حيث يصل طول الصفوف أمامه في عطلات نهاية الأسبوع إلى حوالي 60 مترا. هذا المتجر، الذي ظهر في شوارع لندن في نهاية العام الماضي وأصبح رائجا بين الشباب، هو متجر الصور الفوري الشهير في كوريا، "Life Four Cuts". وهو متجر لالتقاط الصور الفورية، حيث يمكن للزوار التقاط صور من 4 قطع بكاميرا فورية. يُشار الي أنه منذ بضع سنوات، أصبحت من ثقافة اللعب بين الشباب الكوري هي زيارة هذا المكان والتقاط صور معا عند لقائهم. وفي كوريا يتم تشغيله تحت اسم "인생네컷"، وهو متجر يمكن رؤيته بسهولة في أي مكان في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

الجدير بالذكر أنه قد بدأ اتجاه التقاط الصور الفورية في كوريا مع إنشاء علامة تجارية تسمى "인생네컷" من شركة "LK Ventures" الكورية. وأصبحت هذه العلامة التجارية رائدة لفتح عصر الصور الفورية من خلال آلة طباعة الصور التي تطبع الصور على الفور بمجرد لمس الشاشة. وتمتلك هذه العلامة التجارية حاليا ما مجموعه 360 متجرا للصور الفورية في جميع أنحاء البلاد. ومع نجاح هذه العلامة التجارية، ظهرت العديد من العلامات التجارية الأخرى للصور الفورية وتستمر في الزيادة حتى يومنا هذا. وفي إنجلترا، تم إطلاق استوديو صور فوري على الطراز الكوري في لندن بشكل جدي عندما وقّع كيم جونغ سون الرئيس التنفيذي لشركة "يوري YORI"، الذي يدير حاليا أكثر من 10 مطاعم كورية في المملكة المتحدة، عقدا مع موزع بريطاني وحيد في أكتوبر العام الماضي. ويوجد حاليا متجران للصور الفورية على الطراز الكوري يعملان في لندن، أحدهما في نيو مالدن والآخر في سوهو. وبحسب كيم، يظل الناس ينتظرون في طابور لمدة 8 ساعات لالتقاط صور أمام المتجر في منطقة سوهو.

وبالنظر حول سبب أهتمام سكان لندن بالتقاط الصور الفورية على الطريقة الكورية، فأن هذا يتعلق، بالإضافة إلى شعبية الموجة الكورية، استشهد الرئيس التنفيذي كيم باستراتيجية تمايز مختلفة عن المتاجر الكورية كسبب ذلك. فعلى عكس المتاجر الكورية، التي تعمل عادة كمتاجر غير مأهولة، فإن متجر "Life Four Cuts" في لندن يعمل بطريقة تجعل من 2 إلى 3 موظفين يقيمون في المتجر. ولا يقوم موظفو المتجر هناك بترتيب المتجر فحسب، بل يقدمون أيضا خدمات مثل الترحيب بالزوار، والتوصية بالدعائم التي يمكن استخدامها لالتقاط الصور، والتقاط الصور مع الزوار إذا رغبوا في ذلك. وفي بعض الأحيان يقومون بأعمال ترفيهية، مثل الغناء والرقص للأشخاص الذين ينتظرون في الطابور تماما مثل العاملين بدوام جزئي في مدينة الملاهي الكورية الشهيرة "إيفرلاند".

ووفقا لما قاله كيم، فإن الذين يزورون متاجر الصور الفورية في لندن لا يذهبون إلى هناك ببساطة لالتقاط صور تذكارية، لكنهم ينظرون إليها على أنها مساحة ترفيهية ويذهبون إلى هناك حرفيا للعب. وبالإضافة إلى ذلك، أوضح كيم قائلا: "في المجتمع البريطاني، كان الخروج لشرب الشاي مع الأصدقاء هو أكثر شيء ترفيهي، لذلك أصبحت متاجر الصور الفورية على الطراز الكوري في دائرة الضوء كمرفق ترفيهي جديد بين شباب لندن".