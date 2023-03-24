فنان الغرافيتي البريطاني دودل يشعل المزادات في كوريا

ⓒ Seoul Auction

تم بيع العمل الفني "MLT Live" للسيد دودل، وهو "فنان غرافيتي" من إنغلترا رسم فرقة بي تي إس وآخرين في عمله، مؤخرا في مزاد مقابل 260 مليون وون، أي حوالي 220 ألف دولار. وفي مزاد هونغ كونغ الرابع والثلاثين الذي أقامته شركة "مزاد سيولSeoul Auction " في كل من سيول وهونغ كونغ بعد ظهر يوم 28 من الشهر الماضي، تم بيع عمل السيد "دودل" بالمزاد العلني بعد منافسة شرسة. وهذا العمل معروف جيدا للكثير من الكوريين، لأن صاحبه ظهر كضيف في برنامج ترفيهي تلفزيوني لمحطة إم بي سي للإذاعة والتلفزيون عندما زار كوريا في عام 2019 وعرضه على المشاهدين. ومن خلال هذا العمل، يمكن رؤية ليس فقط المشاعر السعيدة التي شعر بها في أثناء سفره في كوريا، ولكن أيضا كل الأشياء التي واجهها في أثناء التواصل مع المشاهدين في الوقت الفعلي في برامج البث التي ظهر فيها. على سبيل المثال، هناك الكثير من الأشياء التي ترمز إلى كوريا، مثل العلم الوطني، وبرج نام سان، والقصور القديمة، وأوعية الأرز، وحتى زجاجات الخمر الكوري التقليدي "سو جو". لذلك من الممتع النظر إليه باعتباره لعبة البحث عن الأشياء المخفية. وقد بدأت أعماله من الخربشات، لكن جميع التعبيرات الموجودة في اللوحات ملونة للغاية بحيث لا يمكن أن تكون مجرد خربشات. ولذلك يشعر الكثيرين بالدهشة لأنه يستطيع إنشاء مثل هذه الصور الرائعة باستخدام قلم تحديد أسود فقط. وفي الزاوية العلوية اليمنى من اللوحة، يمكن أيضا رؤية صورة للسبعة أعضاء في فرقة بي تي اس جنبا إلى جنب مع المغني الكوري "ساي" وهو يرقص تحت العلم الوطني. وخلال المزاد الذي أقيم في ذلك اليوم، تم بيع لوحة كبيرة بحجم رقم 100، رسمها الفنان الكوري يو يونغ كوك في عام 1964، المعروف بأنه أستاذ الرسم التجريدي الكوري، مقابل 1.07 مليار وون، استمرارا للاتجاه الصعودي الأخير في أسعار الفن. وإلى جانب الفنان كيم هوان كي، يعتبر الفنان يو يونغ كوك أحد رواد الفن التجريدي. وقد ركز باستمرار على الطبيعة في أعماله، وظل متمسكا بموضوع "الجبل" عند الرسم منذ الستينيات من القرن الماضي، لذلك فهو معروف على نطاق واسع بأنه رسام تجريدي يرسم الجبال بشكل أساسي.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك عمل آخر لفت الانتباه من بين أعمال الفنانين الأجانب هو "Infinity-Nets Green" للفنانة اليابانية "يايوي كوساما" المشهورة بالرسم بالنقاط السوداء. و"يايوي كوساما" هي فنانة وكاتبة يابانية معاصرة، تتنوع أعمالها وتغطي مجالات مختلفة من الفن مثل: الرسم والتصوير الفوتوغرافي والنحت والمعارض التي تجمع بين الحركة ووسائل الإعلام. وعملها الذي تم بيعه مقابل 2.5 مليار وون في مزاد هونغ كونغ هذا، هو عمل تم فيه رسم شبكة فريدة للفنانة باللون الأخضر على خلفية سوداء. وبدءا من نقطة صغيرة، يتم التعبير عن هوس الفنان من خلال ضربات الفرشاة المتكررة بلا نهاية، والأنماط الشبيهة بالشبكة التي تملأ اللوحة وتُذكّر باللانهائية. وكما هو معروف، رسمت "يايوي كوساما" التي كانت تحب اليقطين، الكثير من الأعمال التي تجسد فيها الرغبة في الأمل في الحياة في نقاط كبيرة وصغيرة، وما زالت محبوبة في جميع أنحاء العالم وهي في سن الـ94. وكان من المتوقع أن تعاني سوق المزادات الفنية من موجة باردة بسبب الانكماش الاقتصادي الأخير، ومع ذلك، يتم تقييم نتائج العطاءات الفنية لهذا العام على أنها جيدة بسبب المشاركة النشطة لعشاق الفن.