موسم زهور الكرز يبدأ في كوريا بأسرع وقت في تاريخها

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خلال عطلة نهاية الأسبوع، كان الجو دافئا مثل طقس أوائل الصيف، حيث ارتفعت درجة الحرارة القصوى خلال النهار إلى ما يقرب من 30 درجة في أجزاء كثيرة من البلاد، بما في ذلك سيول. ومع تفتح أزهار الربيع في الطقس الدافئ، كانت المتنزهات الترفيهية الرئيسية والوجهات السياحية ومواقع المهرجانات في جميع أنحاء البلاد مزدحمة بالناس الذين خرجوا للاستمتاع بالربيع. على سبيل المثال في منطقة يوئيدو التي يوجد فيها مقر الكي بي إس، والمشهورة بأزهار الكرز الجميلة، جاء أكثر من 500 ألف شخص لمشاهدة أزهار الكرز خلال يوم السبت الماضي فقط، قبل بدء المهرجان. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت هناك حشود ضخمة.

الجدير بالذكر أنه لم يكن شهر مارس هذا العام دافئا بشكل استثنائي، في الواقع، تم تسجيله على أنه الأكثر سخونة حتى الآن. حيث كان متوسط درجات الحرارة فيه أعلى بحوالي 4 درجات مقارنة بالعام الماضي، وتفتحت أزهار الربيع في وقت سابق، لذلك أقامت العديد من المناطق مهرجانات أزهار الكرز في مارس بدلا من أبريل للمرة الأولى. هذا العام، بسبب تفتح أزهار الكرز في وقت أبكر من المعتاد، أقيم مهرجان أزهار الكرز في كيونغ بو، الذي بدأ في عام 1993، منذ اليوم الأخير من شهر مارس قبل أيام قليلة من الموعد المحدد. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يقام فيها مهرجان لأزهار الكرز في شهر مارس. ووفقا لمكتب سيول للأرصاد الجوية، ازدهرت شجرة أزهار الكرز الملكية في منطقة جونغ نو، وهي شجرة المراقبة الرسمية لسيول، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أي قبل أسبوعين من المعتاد هذا العام. وقد بدأت بلدية سيول في مراقبة أشجار أزهار الكرز في سيول في عام 1922، ولذلك فقد مضى على هذا بالفعل أكثر من 100 عام. ويشهد العام الجاري ثاني أسرع تفتح لأزهار الكرز منذ 24 مارس من عام 2021. وذلك بسبب أن متوسط درجات الحرارة في مارس هذا العام كان أعلى بحوالي 4 درجات من المعتاد، وكان وقت سطوع الشمس أكثر من 20 ساعة. وبسبب تغير المناخ، ترتفع درجة حرارة الربيع في كوريا تدريجيا، كما أن موعد تفتح الزهور يأتي في وقت أبكر. وفي الواقع، بالمقارنة مع درجات الحرارة السابقة من عام 1912 إلى عام 1940، فإن متوسط درجة الحرارة في كوريا أعلى بمقدار 1.6 درجة خلال الثلاثين عاما الماضية.