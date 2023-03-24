المتحف الوطني الكوري يحتل المركز الخامس عالميا من حيث عدد الزوار

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احتل المتحف الوطني المركزي الكوري المركز الخامس من بين مختلف المتاحف العالمية من حيث عدد الزوار العام الماضي. ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته مجلة "آرت نيوز بيبر 아트뉴스페이퍼" البريطانية المتخصصة في الفنون حول عدد زوار المتاحف العام الماضي، احتل متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية "باريس" المركز الأول بحوالي سبعة ملايين وسبعين ألف زائر. وتلاه متحف الفاتيكان في المركز الثاني بحوالي خمسة ملايين زائر، ثم المتحف البريطاني في العاصمة البريطانية "لندن" بحوالي أربعة ملايين زائر. كما جاء متحف "تيت مودرن 테이트모던 " في لندن أيضا في المركز الرابع بحوالي ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف زائر. أما المتحف الوطني المركزي في العاصمة سيول فقد سجل زيادة بنسبة مائة وسبعين بالمائة من حيث عدد الزوار العام الماضي مقارنة مع العام الأسبق ليحتل المركز الخامس عالميا بثلاثة ملايين وأربعمائة ألف زائر. وعلى وجه الخصوص، ارتفع عدد زوار المتحف الكوري بنسبة 2 بالمائة مقارنة مع عام ألفين وتسعة عشر أي قبل تفشي جائحة كورونا ليصبح المتحف الوحيد الذي تجاوز رقمه القياسي قبل الجائحة من بين المتاحف العالمية العشرة الأوائل.