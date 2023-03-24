مشروع بيك جونغ وان يعيد إحياء سوق ييه سان في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ

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أصبحت سوق "ييه سان 예산" في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ نموذجا يحتذى به لتنشيط الأسواق التقليدية في كوريا بفضل تأثير السيد "بيك جونغ وان" الذي يعتبر رائدا ناجحا في مجال قطاع المطاعم. يُشار إلى أن "بيك" ولد في منطقة "ييه سان". وفي الأول من هذا الشهر نظمت إدارة المنطقة "وشركة "ذا بون كوريا 더본코리아" التي يمتلكها "بيك" فعالية خاصة لإعادة افتتاح سوق "ييه سان" في إطار مشروع إحياء السوق. وقالت الإدارة إن حوالي أربعين ألف من العملاء والسياح زاروا السوق في يومي نهاية الأسبوع الأول من إعادة افتتاحها، اللذين صادفا الأول والثاني من هذا الشهر.

الجدير بالذكر أن إعادة افتتاح السوق استهدفت توسيع مرافق الراحة وتحسين الظروف الصحية في تلك السوق القديمة. وفي التاسع من شهر يناير الماضي، كان بيك وبعض رجال الأعمال الشباب قد أنشؤوا شارعا خاصا لبيك جونغ وان في سوق ييه سان، حيث تدفق عليه حوالي مائة وثمانين ألف سائح خلال خمسين يوما، الأمر الذي أحدث آثارا سلبية ناتجة عن الحشد المفاجئ. وتدفقت الشكاوى من الزوار، مثل "لم أستطع تناول الطعام لأنه لم يكن هناك مكان للجلوس" و"المراحيض لا تتم صيانتها". ولذلك فقد قررت إدارة المنطقة وبيك إغلاق السوق من السابع والعشرين من فبراير وحتى الحادي والثلاثين من مارس، لإعادة تنظيم المتاجر والمرافق في السوق. وقاموا بزيادة عدد المنشآت بأكثر من ثلاث مرات مقارنة مع السابق، كما أنهم قاموا بتجديد الحمامات ومناطق راحة العملاء.

يُشار إلى أن بيك وبعض رجال الأعمال الشباب يديرون واحد وعشرين متجرا في هذه السوق. ونتيجة لتنفيذ مشروع إحياء سوق ييه سان احتلت منطقة "ييه سان" المركز الأول بين مائتين وست وعشرين حكومة محلية من حيث ارتفاع سمعة العلامات التجارية للحكومات المحلية في البلاد في شهر فبراير الماضي. وقال حاكم المقاطعة "كيم تيه هُم 김태흠 " الذي حضر فعالية إعادة افتتاح السوق إن المقاطعة سوف تستثمر عشرة مليارات وون أي ما يعادل حوالي ثمانية ملايين دولار حتى عام ألفين وخمسة وعشرين في بناء برج لوقوف السيارات يستوعب مائة وعشرين سيارة. وبدوره أعرب رئيس منطقة ييه سان "تشه جيه كو 최재구" عن الشكر لبيك ورجال الأعمال الشباب إلى جانب تجار السوق على التعاون الكبير والمشاركة الفعالة في مشروع إحياء السوق. وأضاف أنه سيبذل المزيد من الجهد لتفعيل اقتصاد المنطقة وتحويلها إلى مكان يرغب الجميع في زيارته.