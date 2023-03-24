بوسان تستقبل فريق التفتيش الميداني الدولي لمعرض إكسبو 2030

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بدأت مدينة بوسان الكورية التي كانت قد تقدمت بطلب لاستضافة معرض إكسبو لعام ألفين وثلاثين إلى المكتب الدولي للمعارض، تخضع للتقييم والتفتيش الميداني ذي الصلة. ومن المتوقع أن تصدر المنظمة الدولية تقريرا من خلال تقييم وتفتيش متعمق لقدرة الاستضافة ومستوى التحضير وحماس البلدان المرشحة الأربعة، وهي أوكرانيا والسعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية. وبعد ذلك ستقوم بتوزيعه على صانعي القرار من مائة وإحدى وسبعين دولة ذات حق للتصويت باعتباره بيانات أساسية لاختيار الدولة المضيفة قبل عملية التصويت التي ستجري في شهر نوفمبر من هذا العام. وقد وصل فريق التفتيش الميداني التابع للمكتب الدولي إلى مطار إنتشون يوم الثاني من هذا الشهر، ومن المقرر أن يعمل الفريق في مدينة بوسان المرشحة لاستضافة الإكسبو العالمي على مدار ستة أيام حتى يوم السابع من هذا الشهر. بهذه المناسبة، يخطط القطاعان العام والخاص معا في كوريا للتعامل مع فريق التفتيش كضيف رسمي، والتأكيد على قدرة بوسان على جذب الإكسبو وتحقيق التطلعات الوطنية، وتوضيح القوة الناعمة الثقافية والعلمية للمدينة، إلى الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض. خاصة، حددت مدينة بوسان فترة التفتيش "كأسبوع للإكسبو" وأعدت سبعا وستين فعالية خاصة، تستهدف إبراز مزايا بوسان على المنافسين من خلال أحداث مختلفة باستخدام أحدث التقنيات مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والهولوغرام والحركة الجوية الحضرية للمحاكاة. كما أقامت منطقة خاصة للتصوير يتم فيها التعبير عن التطلع إلى الفوز بحق استضافة الإكسبو على شاطئ هيه وون ديه 해운대 بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه فريق التفتيش، إلى جانب تنظيم عرض بالليزر كل ليلة. وسوف تقيم بوسان فعاليات ثقافية وبيئية متعددة، مثل زيارة "حديقة بوسان التذكارية للأمم المتحدة" والوحيدة في العالم التي حددتها الأمم المتحدة، وزيارة منتزه جزيرة اولسوك الصديقة للبيئة، إلى جانب إقامة مهرجان كبير للألعاب النارية. يُشار إلى أن المكتب الدولي للمعارض قد أكمل عملية تفتيش في كل من مدينة الرياض السعودية ومدينة أوديسا الأوكرانية خلال الشهر الماضي. ومن المقرر أن يكمل التفتيش في كل من بوسان الكورية وروما الإيطالية خلال هذا الشهر. ثم سيقوم بتبادل نتائج التقييم والتفتيش لهذه الدول الأربع مع مائة وإحدى وسبعين دولة عضوا في اجتماعه الذي سيعقد في شهر يونيو القادم. ومن المقرر أن يتم اختيار المدينة المستضيفة للإكسبو من خلال تصويت الدول الأعضاء في المكتب الدولي في اجتماعه العام الذي سيعقد في شهر نوفمبر.