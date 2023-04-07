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من السودان .. في النرويج .. إلى كوريا : حب الكي بوب !

#ضيف على الكي بي إس l 2023-04-07

لقاء الجمعة

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع أسرة سودانية تعيش في النرويج منذ حوالي 22 سنة في 3 فبراير عام 2012.



أسرة سودانية تعيش في النرويج منذ حوالي 22 سنة ، مكونة من الأب : السيد "عبد المنعم حسن" ، والابنة الكبرى : "ريم" ،15 سنة ، والصغرى : "ياسمين" ، 12 سنة ، والأم التي تدرس الصيدلة .
قررت الأسرة الاستجابة لأمنية ريم التي تعشق الثقافة الكورية ، بأن تقوم بزيارة إلى كوريا كي ترى وتسمع وتتذوق على أرض الواقع ، ما قرأت عنه من قبل وما شاهدته في التلفزيون وعلى مواقع الإنترنت ، من مفردات الثقافة الكورية وموجة "هاليو" ، بما فيها الأغاني الكورية : كي بوب .
ريم التي درست اللغة الكورية لمدة 3 شهور في أوسلو ، تحكي مع أسرتها انطباعاتهم عما شاهدوه في كوريا وأسباب حبهم للثقافة الكورية ، وغير ذلك من الموضوعات في هذا اللقاء الشيق الذي يأتيكم ضمن برنامج "لقاء الجمعة".


 

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