إقامة أول حفل للكيبوب في قطر في مايو





من المقرر إقامة أول حفل للكيبوب في قطر تحت عنوان "كي وان فيستا في قطر 2023" في صالة "لوسيل" متعددة الأغراض خلال يومي التاسع عشر والعشرين من شهر مايو القادم.

ومن بين الفرق والفنانين المشاركين في الحفل: فرق "إيتيز" و"آيكون" و"أوه ماي غيرل" و"إس إف 9" و"إفر غلو" و"بي وان هارموني" و"سايكرز" و"دريبين"، إلى جانب المطربة "سون مي" والمطرب "بيم بيم".

وقالت شركة "هانارو إيفنت" ووكالة "إمبل" الترفيهية إنهما قررتا تنظيم أول حفل للكيبوب في قطر بعد أن حظيت الأغنية الرسمية لمونديال قطر، والتي غناها المطرب "جونغ كوك" من فرقة "بي تي إس"، بشعبية كبيرة لدرجة أنها تصدرت قائمة "آيتيونز" في أكثر من 100 دولة حول العالم خلال يوم من الكشف عنها.