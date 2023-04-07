المركز الثقافي الكوري في القاهرة ينظم النسخة الثانية من فعاليات أهلا كوريا لعام 2023

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نظم المركز الثقافي الكوري في القاهرة يوم الثامن والعشرين من شهر مارس الماضي، يوما ثقافيا كوريا بعنوان "أهلا كوريا"، وهي المرة الثانية التي يقيم فيها المركز فعاليات "أهلا كوريا" منذ بداية هذا العام.

وحضر فعاليات "أهلا كوريا" أكثر من 20 شخصا من طلاب الفرقة الأولى في قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس.

وتهدف الفعاليات إلى التعريف بالثقافة الكورية والسماح بتجربة وتذوق الثقافة الكورية بمختلف مقوماتها، من طعامٍ وزيٍّ تقليدي وألعاب تقليدية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التاريخ واللغة والفنون الكورية.

ويخطط المركز الثقافي الكوري لتنظيم فعاليات "أهلا كوريا" كل شهر من أجل تعريف الجمهور المصري على الثقافة الكورية بشكل أكثر كثافة.

وضمن الفعاليات، تفقد المشاركون معرض الثقافة الكورية التقليدية، والذي يصور الزي التقليدي للأفراح في عصر مملكة تشوسون الكورية، إلى جانب عدد من المجسمات الفنية والمشغولات اليدوية.

كما تعرفوا على آلة النفخ الموسيقية "ديه كوم" التي تتميز بصوت نقي وتعتبر المعيار الأساسي في العزف مع الآلات الموسيقية الأخرى.

وقام المشاركون أيضا بتجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري، وتعرفوا على قصة اختراع اللغة الكورية، وأساسيات الأبجدية الكورية "هان غول"، وقام كل منهم بكتابة اسمه باللغة الكورية بنفسه.

ثم انتقل المشاركون إلى قاعة المطبخ، حيث تعرفوا على سمات الطعام الكوري وأشهر الأطباق الكورية، مثل "طوك بوك كي"، وطريقة إعدادها.

وعلى صعيد آخر، أطلق المركز الثقافي الكوري يوم الأحد الماضي سلسلة عروض الدراما الكورية، حيث سيتم عرض حلقات منها يوميا على مدار شهر رمضان.

وسيتم عرض اثنين من أكثر أعمال الدراما الكورية شهرة، الأول مسلسل "اقتلني اشفيني" من بطولة الممثل "جي سونغ"، والثاني مسلسل "شجرة ذات جذور عميقة" من بطولة الممثل "هان سوك كيو".

ويعود السبب وراء اختيار هذين المسلسلين على وجه التحديد إلى أنهما على الرغم من شعبيتهما الكبيرة في مصر، إلا أنهما غير متوفرين على الإنترنت، وهو ما مثّل فرصة جيدة للاستمتاع بمشاهدتهما.