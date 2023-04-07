عمدة سيول يعد بتقديم دعم لعُمان بشأن وضع سياسات المواصلات العامة

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استقبل عمدة مدينة سيول "أو سيه هون" في مكتبه وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني "خلفان سعيد مبارك الشعيلي" حيث ناقش معه سبل تنمية التعاون في مجال الإسكان والتخطيط العمراني.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير العماني "الشعيلي" عن أمله في زيادة حصة المواصلات العامة من إجمالي وسائل النقل في سلطنة عمان من 4% حاليا إلى 20%.

وقال "الشعيري" إنه يدرس حاليا الخطط المتعلقة بتوسيع المواصلات العامة وتطوير الأراضي في العاصمة مسقط، مطالبا حكومة بلدية سيول بإرسال خبراء في شؤون المواصلات العامة إلى سلطنة عمان للمساعدة في وضع سياسات خاصة بالمواصلات العامة.

وبدوره، قال "أو سيه هون" عمدة سيول إنه سيقدم أقصى قدر من المساعدة على المستوى العملي من خلال التبادلات والتعاون بين وكالة تصدير السياسات التابعة لبلدية سيول والحكومة العمانية.

وأعرب "أو" عن عزمه التشارك مع عمان في السياسات المختلفة المتعلقة بالموصلات العامة والمدن الذكية، مؤكدا أنه سيبذل جهودا لتقوية علاقات التعاون والود بين كوريا الجنوبية وسلطنة عمان.

وقدم شرحا للوزير العمالي "الشعيلي" حول منتدى رؤساء البلديات في قمة مدن العالم، والذي ستستضيفه بلدية سيول في شهر سبتمبر القادم، وحفل توزيع جائزة مدينة سيول الذكية، الذي ستعقده منظمة المدن الذكية العالمية في سيول، وطالبه بإيلاء الاهتمام بهذين الحدثين.

الجدير بالذكر أن مدينة سيول تقيم علاقات تعاونية مع مدينة مسقط منذ توقيع اتفاقية للصداقة بين المدينتين في عام 2018.