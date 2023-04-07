كوريا تقدم 13.4 مليون دولار لمشروع الحفاظ على الآثار الثقافية في مصر

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قالت هيئة التراث الثقافي الكورية يوم الثلاثاء الماضي إنها اختارت الجامعة الوطنية الكورية للتراث الثقافي، لتكون الجهة المسؤولة عن تقديم دعم لمشروع الحفاظ على الآثار الثقافية وإدارتها في مصر.

وكانت هيئة التراث الثقافي الكورية قد وقعت مذكرة تفاهم خاصة بالتبادل والتعاون في مجال الآثار الثقافية مع المجلس الأعلى المصري للآثار يوم الحادي والعشرين من شهر يناير من العام الماضي.

وبموجب هذه المذكرة، سيقوم الجانبان الكوري والمصري بتنفيذ خطة خمسية لتعزيز القدرة المستدامة المصرية على تطوير الآثار الثقافية وموارد السياحة في منطقة الأقصر بمصر خلال الفترة من هذا العام وحتى عام 2027.

وبموجبها أيضا، ستدعم الجامعة الوطنية الكورية للتراث الثقافي مشروع الحفاظ على التراث الثقافي المصري وإدارته من خلال تلقى حوالي 13.4 مليون دولار من هيئة التراث الثقافي الكورية على مدار 5 سنوات، منها 620 ألف دولار هذا العام.

ويضم مشروع الحفاظ على التراث الثقافي المصري تطوير وإحياء الآثار الثقافية وموارد السياحة في الأقصر، وترميم أبراج معبد الرامسيوم في الأقصر أيضا، وتعزيز قدرة مصر المستدامة على الحفاظ على الآثار الثقافية وإدارتها.

كما يضم المشروع إنشاء مركز رقمي للآثار الثقافية، وتدريب خبراء مصريين في السجلات الرقمية، ورقمنة البيانات والسجلات الخاصة بالآثار الثقافية المخزونة في ستة متاحف ومعاهد في مصر.